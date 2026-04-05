Συναγερμός έχει σημάνει στην Μπαρτσελόνα πριν τη μεγάλη «μάχη» της Μεγάλης Τρίτης (7/4) με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τόμας Σατοράνσκι και ο Γιαν Βέσελι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Καταλανών δεν θα αγωνιστούν στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σαραγόσα (5/4) για την 25η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει επίσημα ο Καταλανικός σύλλογος ο Τόμας Σατοράνσκι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα με τη Σαραγόσα. Ο πλέι μέικερ της Μπαρτσελόνα ανέφερε συμπτώματα αδιαθεσίας και έντονης εξάντλησης κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στη Ζάλγκιρις για την 35η αγωνιστική της Euroleague στο Κάουνας, γι’ αυτό αποφασίστηκε από τον προπονητή της ομάδας Τσάβι Πασκουάλ να ξεκουραστεί και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Όσο για τον Γιαν Βέσελι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε εκείνος με τη Σαραγόσα, για προληπτικούς λόγους, καθώς αισθάνεται δυσφορία.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τον Τσάβι Πασκουάλ να μην υπολογίζει τους δυο σημαντικούς πυλώνες του παιχνιδιού του στην αναμέτρηση με τη Σαραγόσα, ώστε να μπορέσει να επανεκτιμηθεί τη Δευτέρα (6/4) η κατάσταση τους και να διαπιστωθεί εάν μπορούν να βοηθήσουν στον πολύ μεγάλο αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ.

