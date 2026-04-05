Βίρτους Μπολόνια-Βενέτσια 82-86: Την έπιασε στον ύπνο
Παρότι είχε τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης η Βίρτους Μπολόνια ηττήθηκε (86-82) εντός έδρας από την Βενέτσια για την 25η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μπορεί να αποχώρησε από την άκρη του πάγκου, αλλά ο αντικαταστάτης του Νέναντ Γιακόβλιεβιτς δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον τρόπο ώστε να ανακάμψει η ομάδα του.
Η Βίρτους είχε το «πάνω χέρι» στο πρώτο ημίχρονο (42-38 στο 20') με τον Άλεν Σμάιλαγκις και τον Μάθιου Μόργκαν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Βενέτσια που κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα με τους Αμεντέο Τεσιτόρι, τον Τζόρνταν Παρκς και τον Κάιλ Γουίλτζερ έφερε το ματς στα ίσια (63-63 στο 30') και στο τέλος πήρε τη νίκη στη Virtus Arena.
Η Βίρτους που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας έχει ρεκόρ 18-5, ενώ η Βενέτσια είναι στην 3η θέση με απολογισμό 17 νίκες και 6 ήττες.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-17, 42-38, 63-63, 82-86.
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Γιακόβλιεβιτς): Έντουαρντς 11 (1/5 τριπ.), Νιανγκ 9, Σμάιλαγκις 15 (3/5 τριπ., 6 ριμπ.), Άλστον 8 (3 ριμπ.), Χάκετ, Φεράρι, Μόργκαν 23 (3/7 τριπ.), Ντιαρά, Τζάλοου 6 (12 ριμπ.), Ντιούφ 6, Ακέλε 4.
ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Τεσιτόρι 18 (13 ριμπ.), Κόουλ 12 (1/5 τριπ.), Λέβερ, Κάντι 5 (1/1 τριπ.), Μπόουμαν 9 (1/3 τριπ.), Γουίτλ 4, Νίκολιτς 4, Παρκς 15 (2/3 τριπ.), Γουίλτζερ 14, Βαλεντάιν 5 (1/6 τριπ.).
