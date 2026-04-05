Ζιάγκος: «Ο Νετζήπογλου είναι παράδειγμα για τα νέα παιδιά»

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μίλησε για την ομάδα του και την εμφάνισή της, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Όμηρο Νετζήπογλου.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Κατά τη γνώμη μας, ήταν ένα ωραίο μπασκετικό μεσημέρι στο ΣΕΦ. Και επειδή, στην πίεση της σκοπιμότητας, ξεχνάμε την αφετηρία και τον προορισμό μας, που είναι να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους, χαρά στον κόσμο μέσα από τα σπορ και το αθλητικό θέαμα, εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα που είδαμε οικογένειες να φεύγουν χαρούμενες από το γήπεδο.

Ο στόχος που είχαμε θέσει ήταν ρεαλιστικός: θέλαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί, γνωρίζοντας ότι την τύχη αυτών των παιχνιδιών την ορίζει ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να πατήσει το γκάζι, μπορεί να το κάνει, και ομάδες της δικής μας δυναμικότητας να μην μπορέσουν να ακολουθήσουν, όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ξέραμε, επίσης, ότι παραδοσιακά ο Ολυμπιακός, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια, εμφανίζεται ίσως πιο χαλαρός ενεργειακά και πνευματικά στο πρώτο ημίχρονο και γυρίζει τον διακόπτη στο δεύτερο, όπως έγινε.

Υπάρχει μεγάλο χάντικαπ μεταξύ των δύο ομάδων στο physicality, στο μέγεθος, στην ταχύτητα, στην ένταση. Είναι κομμάτια που δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορώ να μη δώσω τα εύσημα στα παιδιά για μια, κατά τη γνώμη μας, ωραία και αξιοπρεπή εμφάνιση, με κάποια μικρά διαστήματα που δεν ήταν καλά, όπου θα θέλαμε να ήταν καλύτερες οι αποφάσεις μας και η ποιότητα των εκτελέσεών μας. Ωστόσο, απολαύσαμε όλοι την παρουσία μας και το παιχνίδι απέναντι σε μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες στην Ευρώπη.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Και επίσης, θα μου επιτρέψετε να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τέτοια παιδιά που έρχονται από τον πάγκο, με συγκεκριμένο ρόλο, να παίρνουν την ευκαιρία από τον προπονητή τους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για τα νεότερα παιδιά».