Ο Ολυμπιακός, στη νίκη απέναντι στη Μύκονο, σημείωσε 19 τρίποντα και μοίρασε 34 ασίστ, νούμερα που λαμβάνουν ξεχωριστές θέσεις στη λίστα των κορυφαίων επιδόσεων των Πειραιωτών.

Το αήττητο του Ολυμπιακού συντηρήθηκε και μέσα από την 24η αγωνιστική με την εντός έδρας επικράτηση επί της Μυκόνου. Μέσα από αυτήν οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε μεγάλες επιδόσεις τριπόντων και ασίστ που καταγράφονται στις κορυφαίες της ιστορίας τους στη Stoiximan GBL.

Στο παιχνίδι λοιπόν που έκανε τον Γιώργο Μπαρτζώκα τον δεύτερο προπονητή στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που έφτασε τις 200 νίκες με μία ομάδα, κάτι που έκανε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» μέτρησαν 19 εύστοχα τρίποντα και 34 ασίστ.

Τα 19 εύστοχα σουτ από την περίμετρο είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ολυμπιακού. Καλύτερη παραμένει εκείνη της 8ης Ιανουαρίου 2023 όταν μέτρησε 21 εύστοχα τρίποντα (21/32) στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ (111-71). Αυτή ήταν η 9η φορά στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που μία ομάδα είχε 19 ή περισσότερα τρίποντα.

Οι 34 ασίστ κατατάσσονται στην πρώτη 15άδα της ιστορικής λίστας της Stoiximan GBL. Ήταν η 6η φορά που ο Ολυμπιακός είχε 34 ή περισσότερες ασίστ ενώ είναι χαρακτηριστικό, για τα δεδομένα της φετινής σεζόν, ότι έχει και τις έξι κορυφαίες επιδόσεις ασίστ του Πρωταθλήματος…

Ολυμπιακός-Προμηθέας 40 ασίστ

Ολυμπιακός-Μαρούσι 35 ασίστ

Ολυμπιακός-Μύκονος 34 ασίστ

Περιστέρι-Ολυμπιακός 33 ασίστ

Καρδίτσα-Ολυμπιακός 33 ασίστ

Άρης-Ολυμπιακός 32 ασίστ

Τριψήφια διαφορά ασίστ το εντυπωσιακό 20/22

Η δημιουργία του Ολυμπιακού είναι σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της φετινής Stoiximan GBL. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε 2/22 παιχνίδια του έμεινε κάτω από τις 20 ασίστ και αυτό έγινε… οριακά, καθώς είχε από 19 εντός έδρας με την ΑΕΚ και εκτός έδρας με τον Πανιώνιο Cosmorama Travel.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η διαφορά του Ολυμπιακού από τις υπόλοιπες ομάδες που έχει φτάσει σε τριψήφια επίπεδα. Έχει 596 ασίστ και τον ακολουθούν, σε απόλυτους αριθμούς, ο Παναθηναϊκός AKTOR με 475 και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel με 427. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον μέσο όρο 27,09 ασίστ ενώ η επίδοση τους στην κανονική περίοδο ήταν 22,77.

Ρεκόρ καριέρας ο Νετζήπογλου – Ψηλότερα Λαρεντζάκης και Πίτερς σε αγώνες

Στο σημερινό παιχνίδι «έλαμψε» ο Όμηρος Νετζήπογλου. Ήταν το πιο παραγωγικό, επιθετικά, από τα 126 που έκανε στη Stoiximan GBL σημειώνοντας 27 πόντους. Η προηγούμενη, καλύτερη επίδοση του ήταν εκείνη της 21ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 2020-21 όταν σημείωσε 22 πόντους ως παίκτης του Άρη στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ιωνικό Νίκαιας. Με αυτούς τους 27 πόντους μάλιστα, ο διεθνής γκαρντ έφτασε και ξεπέρασε τους 800 στην κατηγορία.

Ακόμη, σε ατομικό επίπεδο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Άλεκ Πίτερς πήγαν ψηλότερα στη λίστα των παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα παιχνίδια στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα αφού…

*Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την 137η εμφάνιση του με τα ερυθρόλευκα μπήκε στη 15άδα της λίστας, προσπερνώντας τον Θύμιο Μπακατσιά που είχε 136 στην πενταετία 1993-98.

*Ο Άλεκ Πίτερς με την 116η εμφάνιση του με τον Ολυμπιακό, μπήκε στην 25άδα της λίστας καθώς ξεπέρασε τον Δημήτρη Αγραβάνη που είχε 115 παιχνίδια στην εξαετία 2013-19.