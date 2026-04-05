Ο Χάρης Παρασκευόπουλος, ο νεαρός διεθνής με τις μικρές Εθνικές του Κοροίβου, είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Προμηθέα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta.

Ο Προμηθέας παραδοσιακά δίνει μεγάλη έμφαση στους ταλαντούχους παίκτες και δεν διστάζει να επενδύσει πάνω του. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και ο Χάρης Παρασκευόπουλος.

Ο 21χρονος κόμπο γκαρντ του Κοροίβου έχει λάμψει στην Αμαλιάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο σκληρό πρωτάθλημα της Elite League και ο Προμηθέας θέλει να τον κάνει δικό του, προσθέτοντας έτσι στο ρόστερ του ακόμη έναν φέρελπι παίκτη με τρομερό potential.

Ο Χάρης Παρασκευόπουλος έχει ύψος 1.98 και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, στον Κόροιβο ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ενώ το ίδιο συνέβη και το καλοκαίρι με την Εθνική Νέων στην Κρήτη.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, καθώς ο παίκτης έχει υποχρεώσεις στα Playoffs της Elite League με τον Κόροιβο, όμως με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Προμηθέας αναμένεται να κάνει το δυναμικό μπάσιμο για να τον αποκτήσει.

Ο Χάρης Παρασκευόπουλος έχει λάμψει φέτος με τον Κόροιβο, έχοντας 10.4 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μαζεύει 6.3 ριμπάουντ και μοιράζει 4.4 ασίστ, νούμερα που δείχνουν την πολύπλευρη προσφορά του στο παιχνίδι.

Μάλιστα στο φινάλε της σεζόν έχει πάρει… φωτιά, καθώς στα 4 τελευταία του παιχνίδια με τον Κόροιβο μετρά 17.5 πόντους, 4.3 ασίστ και 7 ριμπάουντ.