Προμηθέας: Ο Παρασκευόπουλος στο στόχαστρο των Πατρινών
Ο Προμηθέας παραδοσιακά δίνει μεγάλη έμφαση στους ταλαντούχους παίκτες και δεν διστάζει να επενδύσει πάνω του. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και ο Χάρης Παρασκευόπουλος.
Ο 21χρονος κόμπο γκαρντ του Κοροίβου έχει λάμψει στην Αμαλιάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο σκληρό πρωτάθλημα της Elite League και ο Προμηθέας θέλει να τον κάνει δικό του, προσθέτοντας έτσι στο ρόστερ του ακόμη έναν φέρελπι παίκτη με τρομερό potential.
Ο Χάρης Παρασκευόπουλος έχει ύψος 1.98 και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, στον Κόροιβο ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ενώ το ίδιο συνέβη και το καλοκαίρι με την Εθνική Νέων στην Κρήτη.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, καθώς ο παίκτης έχει υποχρεώσεις στα Playoffs της Elite League με τον Κόροιβο, όμως με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Προμηθέας αναμένεται να κάνει το δυναμικό μπάσιμο για να τον αποκτήσει.
Ο Χάρης Παρασκευόπουλος έχει λάμψει φέτος με τον Κόροιβο, έχοντας 10.4 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μαζεύει 6.3 ριμπάουντ και μοιράζει 4.4 ασίστ, νούμερα που δείχνουν την πολύπλευρη προσφορά του στο παιχνίδι.
Μάλιστα στο φινάλε της σεζόν έχει πάρει… φωτιά, καθώς στα 4 τελευταία του παιχνίδια με τον Κόροιβο μετρά 17.5 πόντους, 4.3 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
- Άταμαν: «Φυσικά και πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε τα τρία τελευταία ματς στην Euroleague»
- Stoiximan GBL: Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Περιστερίου, του Άρη, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ
- Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96: Τα highlights της εύκολης νίκης των «πρασίνων» στην Πάτρα