Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονήθηκε μόνος του πριν το ταξίδι της ΑΕΚ τη Δευτέρα (6/4) για την Ισπανία και τη δεύτερη αναμέτρηση με την Μπανταλόνα.

Η ΑΕΚ έχει στρέψει εξ ολοκλήρου την προσοχή της στην μεγάλη «μάχη» με την Μπανταλόνα στην Ισπανία την Τρίτη (7/4) για τον δεύτερο προημιτελικό τουτ Basketball Champions League. Άφησε πίσω της την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς τη δεδομένη στιγμή ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στο Final Four του BCL, γι’ αυτό και ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έμεινε καθόλου στον αγώνα που δόθηκε στο Αλεξάνδρειο.

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) νωρίς το πρωί, για την Ισπανία, προκειμένου τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) να αναμετρηθεί για δεύτερη φορά με αντίπαλο τη Μπανταλόνα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του BCL.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (05/04) η προπόνηση στη SUNEL Arena (που συμπεριελάμβανε αποκατάσταση και shooting).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό ισχίο. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (ενοχλήσεις στο δεξιό αχίλλειο τένοντα). Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.



