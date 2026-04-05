ΑΕΚ: Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο Γκρέι
Η ΑΕΚ έχει στρέψει εξ ολοκλήρου την προσοχή της στην μεγάλη «μάχη» με την Μπανταλόνα στην Ισπανία την Τρίτη (7/4) για τον δεύτερο προημιτελικό τουτ Basketball Champions League. Άφησε πίσω της την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς τη δεδομένη στιγμή ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στο Final Four του BCL, γι’ αυτό και ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έμεινε καθόλου στον αγώνα που δόθηκε στο Αλεξάνδρειο.
Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) νωρίς το πρωί, για την Ισπανία, προκειμένου τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) να αναμετρηθεί για δεύτερη φορά με αντίπαλο τη Μπανταλόνα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του BCL.
Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (05/04) η προπόνηση στη SUNEL Arena (που συμπεριελάμβανε αποκατάσταση και shooting).
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό ισχίο. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (ενοχλήσεις στο δεξιό αχίλλειο τένοντα). Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.