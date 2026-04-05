Μανρέσα-Μπασκόνια 83-88: Με «σφραγίδα» Λουβαβού-Καμπαρό
Με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και τον Τρέντ Φόρεστ να κυριαρχούν η Μπασκόνια επικράτησε εκτός έδρας (88-83) της Μανρέσα για την 25η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (Liga Endesa), μερικά 24ωρα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ για τη Euroleague.
Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Φόρεστ με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ έκαναν τη δουλειά για τους Βάσκους που βρέθηκαν πίσω στο ξεκίνημα του αγώνα (25-21 στο 10’), αλλά αντέδρασαν και με το επιμέρους 16-23 στη δεύτερη περίοδο πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 3 πόντους (41-44 στο 20’).
Η Μανρέσα με τους Ρέγιες και Μπάσας προσπάθησε και έβγαλε αντίδραση φέρνοντας τον αγώνα σε ισορροπία (65-65 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά στο τέλος οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι είχαν περισσότερες λύσεις, καθώς βοήθησε και ο Εβγκένι Ομορούγι, ώστε να φτάσουν στη νίκη.
Η Μπασκόνια μετράει πλέον 18 νίκες και 7 ήττες και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ (22-2), τη Βαλένθια (18-6) και τη Μούρθια (18-7). Η Μανρέσα βρίσκεται στη 12η θέση με 9 νίκες και 16 ήττες.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-21, 41-44, 65-65, 83-88.
ΜΑΝΡΕΣΑ (Οκάμπο): Ακομπουντού 9, Ντούκε 11 (4 ριμπ.), Μπάσας 15 (2/7 τριπ., 4 ριμπ., 4 ασίστ), Ρέγιες 16 (4/7 τριπ.), Ουμπάλκ 9 (1/4 τριπ., 8 ριμπ., 4 ασίστ), Στέινμπεργκς, Κνούντσεν 2, Πόλικαπ, Μπρουκς 13 (1/4 τριπ.), Πριόλα 8 (9 ριμπ.).
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 9 (9 ριμπ.), Σίμονς 7 (1/1 τριπ.), Βιλάρ 3, Ομορούγι 14 (2/4 τριπ.), Λουβαβού-Καμπαρό 27 (2/6 τριπ., 7 ριμπ.), Σπανιόλο 2, Φόρεστ 20 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Έντουαρντς 1, Ραντζεβίτσιους, Φρις 3 (1/1 τριπ.), Γιοκσίμοβιτς 2.
