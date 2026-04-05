H Ρεάλ Μαδρίτης σοβαρεύτηκε και λύγισε την Ανδόρα πριν από τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο από την Ανδόρα, όμως επικράτησε με 97-90 και πλέον στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (7/4, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η Ανδόρα αιφνιδίασε τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 18-30. Ωστόσο, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βελτίωσε την άμυνά της στη συνέχεια και τελικά επικράτησε με 97-90, πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ (7/4, 21:15, LIVE από το Gazzetta), για την 36η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Blancos έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τρίτο δεκάλεπτο, προηγήθηκαν με 75-60 στο 30' και έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας τις 23 νίκες σε 25 αγώνες στην ισπανική λίγκα. Όσον αφορά την Ανδόρα, παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με απολογισμό 6 νίκες και 19 ήττες.

Ο Άλεξ Λεν έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 17 πόντους, 7/8 δίποντα, 3/5 βολές και 5 ριμπάουντ. Από εκεί και πέρα, ο Έντι Ταβάρες σημείωσε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 47-47, 75-60, 97-90.

