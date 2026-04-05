Αρμάνι Μιλάνο-Ρέτζιο Εμίλια 80-76: Ο Μπρουκς έδωσε τη λύση απέναντι στον Πρίφτη
Η Αρμάνι Μιλάνο πιέστηκε πολύ από τη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη, ωστόσο επικράτησε (80-76) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος έχοντας για πρωταγωνιστή τον Άρμονι Μπρουκς. Ο Αμερικανός άσος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα έχει ρεκόρ 17-7 και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ρέτζιο Εμίλια είναι στην 7η θέση με ρεκόρ 11-12.
Η Αρμάνι στο ξεκίνημα ήτσαν πολύ καλή και είχε τον απόλυτο έλεγχο (25-18 στο 10’ και 44-34 στο 20’), όμως η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη αντέδρασε και με τους Θορ, Κοπέιν πλησίασε στους 5 πόντους (59-54 στο 30’), όμως η εμπειρία και η ψυχραιμία των παικτών της Αρμάνι της επέτρεψαν να φτάσει στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 44-34, 59-54, 80-76.
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον 7 (2/3 τριπ.), Έλις 2, Τόνουτ, Μπολμάρο 2, Μπρουκς 22 (4/8 τριπ., 3 ριμπ.), ΛεΝτέι 6 (4 ριμπ.), Ρίτσι 14 (2/5 τριπ., 4 ριμπ.), Γκούντουριτς 3 (1/3 τριπ.), Ντιόπ 3, Σιλντς 10, Νίμπο 10 (10 ριμπ.).
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ (Πρίφτης): Μπάρφορντ 8 (1/5 τριπ.), Θορ 19 (3/7 τριπ.), Ροσάτο 7 (1/3 τριπ.), Γουόλντεντενς 2, Κόπειν 13 (1/4 τριπ., 5 ριμπ.), Γουίλιαμς 12 (6 ριμπ.), Ουγκλιέτι 4 (4 ριμπ.), Σεβερίνι 5, Ετσενίκε 6 (5 ριμπ.), Βιτάλι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.