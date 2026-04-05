Η Αρμάνι Μιλάνο πιέστηκε πολύ από τη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη, ωστόσο επικράτησε (80-76) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος έχοντας για πρωταγωνιστή τον Άρμονι Μπρουκς. Ο Αμερικανός άσος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι.

Η ομάδα του Πέπε Ποέτα έχει ρεκόρ 17-7 και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ρέτζιο Εμίλια είναι στην 7η θέση με ρεκόρ 11-12.

Η Αρμάνι στο ξεκίνημα ήτσαν πολύ καλή και είχε τον απόλυτο έλεγχο (25-18 στο 10’ και 44-34 στο 20’), όμως η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη αντέδρασε και με τους Θορ, Κοπέιν πλησίασε στους 5 πόντους (59-54 στο 30’), όμως η εμπειρία και η ψυχραιμία των παικτών της Αρμάνι της επέτρεψαν να φτάσει στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 44-34, 59-54, 80-76.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον 7 (2/3 τριπ.), Έλις 2, Τόνουτ, Μπολμάρο 2, Μπρουκς 22 (4/8 τριπ., 3 ριμπ.), ΛεΝτέι 6 (4 ριμπ.), Ρίτσι 14 (2/5 τριπ., 4 ριμπ.), Γκούντουριτς 3 (1/3 τριπ.), Ντιόπ 3, Σιλντς 10, Νίμπο 10 (10 ριμπ.).

ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ (Πρίφτης): Μπάρφορντ 8 (1/5 τριπ.), Θορ 19 (3/7 τριπ.), Ροσάτο 7 (1/3 τριπ.), Γουόλντεντενς 2, Κόπειν 13 (1/4 τριπ., 5 ριμπ.), Γουίλιαμς 12 (6 ριμπ.), Ουγκλιέτι 4 (4 ριμπ.), Σεβερίνι 5, Ετσενίκε 6 (5 ριμπ.), Βιτάλι.

