Φοβερή ένταση στον αγώνα της Μονακό: ο Μπεγκαρίν έριξε γροθιά στον Λοσέρ, που έφυγε αιμορραγώντας!
Η Μονακό πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη γαλλική λίγκα, επικρατώντας της Ντιζόν με 108-95, για την 25η αγωνιστική της LNB. Ωστόσο, τα αίματα άναψαν λίγο πριν από το φινάλε, όταν ο Γιουάν Μπεγκαρίν των Μονεγάσκων έριξε γροθιά στο πρόσωπο του Κουεντίν Λοσέρ!
Ο Μπεγκαρίν χτύπησε τον Λοσέρ και απειλήθηκε σύρραξη, όταν συμπαίκτες και αντίπαλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν, ώστε να μην ορμήσει κατά πάνω του! Μάλιστα, ο Λοσέρ αποχώρησε για τον πάγκο ουρλιάζοντας και αιμορραγώντας.
Οι Μονεγάσκοι έχουν μπροστά τους τον εντός έδρας αγώνα με τη Βιλερμπάν (8/4, 20:30), στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague, διεκδικώντας την πρόκριση στο Play-In της διοργάνωσης.
😱 | Fin de match sous tension à Monaco... Quentin Losser perd totalement ses nerfs ! 😵💫 #BetclicElite— DAZN France (@DAZN_FR) April 5, 2026
