ΑΕΚ: Με τον κόσμο της και στη Μπανταλόνα – Η ενημέρωση για τα εισιτήρια

Η ΑΕΚ διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four του BCL απέναντι στην Μπανταλόνα και αναμένεται να έχει τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων της στο Game 2 της σειράς με τους Καταλανούς, στο Palau Municipal d’Esports de Badalona (7/4, 20:30, LIVE από το Gazzetta).

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League, επικρατώντας της Μπανταλόνα στη SUNEL Arena και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στην Καταλονία (7/4, 20:30, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας τη δεύτερη νίκη στη σειρά, που θα στείλει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στα ημιτελικά.

Στο μεταξύ, η «Ένωση» αναμένεται να έχει τη τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων της στο Palau Municipal d’Esports de Badalona, όπως συνέβη στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Άλμπα, στο Βερολίνο. Συγκεκριμένα, περίπου 300 φίλοι της ΑΕΚ αναμένονται στο γήπεδο και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η AEK BC ενημερώνει σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τη 2η αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης του BCL, Μπανταλόνα – ΑΕΚ, στην Καταλονία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τρίτη (07/04), 20:30 (ώρα Ελλάδος), 19:30 (ώρα Ισπανίας) στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Όσοι έχουν καταθέσει τα χρήματα για τα εισιτήρια του αγώνα, θα τα λάβουν μέσω email αύριο (Μεγάλη Δευτέρα 06/04). Όσοι δεν το έχουν πράξει, μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μπανταλόνα (ΛΙΝΚ), πραγματοποιώντας εγγραφή στην πλατφόρμα. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, στο πεδίο του ΑΦΜ μπορεί να δηλωθεί κανονικά ο αριθμός ταυτότητας.

Κάθε λογαριασμός δίνει τη δυνατότητα αγοράς έως 20 εισιτηρίων. Σε περίπτωση, που απαιτούνται περισσότερα (εισιτήρια), θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα εγγραφή.

Οι θέσεις που έχουν προβλεφθεί για τους οπαδούς της ΑΕΚ βρίσκονται στα Τμήματα 56 και 57 του Γηπέδου».