Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς που επικράτησαν εντός έδρας των Γκρίζλις με 131-115.

Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι σχεδόν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, η ομάδα του Μιλγουόκι, πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο με συνολικό επιμέρους σερί 38-28 και μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο τέλος.

Κορυφαίος για τους Μπακς ο Ρόλινς με 24 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ρουπέρτ που πέτυχε triple-double με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Χρόνο συμμετοχής πήραν και ο Θανάσης, αλλά και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο με αμφότερους να σκοράρουν από 2 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 62-56, 92-87, 131-115

Σέλτικς - Ράπτορς: 115-101

Την τρίτη σερί νίκη πέτυχαν οι Σέλτικς, επικρατώντας με 115-101 των Ράπτορς.

Η ομάδα από τη Βοστώνη, είχε τον έλεγχο στο παιχνίδι, όμως πραγματοποιώντας ένα επιθετικό ξέσπασμα στο 4ο δωδεκάλεπτα πήραν τη νίκη. Κορυφαίος ήταν ο Μπράουν με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουόλτερ με 16 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 54-46, 80-77, 115-101

Νετς - Γουίζαρντς: 121-115

Οι Νετς επικράτησαν των Γουίζαρντς με 121-115, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της με έξι παίκτες διψήφιους, η ομάδα από το Μπρούκλιν μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της και να φτάσει έως την 19η νίκη της.

Πρώτες σκόρερ για τους Νετς ο Νολάν Τραορέ με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ράιλι με 30 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-23, 59-54, 85-84, 121-115

Μπουλς - Σανς: 110-120

Το σερί των ηττών των Μπουλς συνεχίστηκε, καθώς ηττήθηκαν από τους Σανς με 110-120.

Η ομάδα του Σικάγο έφτασε τις επτά σερί ήττες, αφού δεν μπόρεσε να επικρατήσει των Σανς στο φινάλε σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπούκερ με 30 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζόουνς με 29 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-30, 56-63, 84-86, 110-120

Καβαλίερς - Πέισερς: 117-108

Οι Καβαλίερς επικράτησαν των Πέισερς με 117-108, φτάνοντας τις δύο σερί νίκες. Η ομάδα από το Κλίβελαντ, παρότι δυσκολεύτηκε κατάφερε να φύγει με τη νίκη, παρουσιάζοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο στο τελευταίο 12λεπτο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μίτσελ με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Πότερ με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-32, 55-56, 90-89, 117-108

Τίμπεργουλβς - Χόρνετς: 108-122

Σε εύκολη νίκη εξελίχθηκε το βράδυ των Χόρνετς, καθώς επικράτησαν εκτός έδρας των Τίμπεργουλβς με 108-122.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι έμειναν πίσω στο ημίχρονο, μετά την ανάπαυλα, επέβαλλαν την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση και έφτασαν ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Λαμέλο Μπολ με 35 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ραντλ με 26π.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-29, 60-55, 79-89, 108-122

Πέλικανς - Μάτζικ: 108-112

Τις οκτώ σερί ήττες έφτασαν οι Πέλικανς, καθώς ηττήθηκαν και από τους Μάτζικ με 112-108. Η ομάδα της Νέα Ορλεάνης, παρότι βρέθηκε μπροστά στο τέλος τρίτου 12λεπτου, δεν κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό στο φινάλε και να φύγει νικήτρια.

Οι φιλοξενούμενοι... έτρεξαν επιμέρους σερί 20-31 στην τελευταία περίοδο και μπόρεσε να βρει την 42η νίκη της. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπέιν με 27 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπέι με 32 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-29, 60-52, 88-81, 108-112

Θάντερ - Τζαζ: 146-111

Οι Θάντερ... διέλυσαν των Τζαζ με 146-111, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες. Έχοντας επτά παίκτες διψήφιους και επικρατώντας σε όλες τις περιόδους, η ομάδα της Οκλαχόμα κατάφερε να φτάσει ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Χόλμγκρεν με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σένσαμπο με 34 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-25, 75-54, 108-81, 146-111

Κινγκς - Κλίπερς: 109-138

Οι Κλίπερς επικράτησαν εύκολα των Κινγκς με 109-138. Η ομάδα από το Λος Άντζελες δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της από το πρώτο λεπτό της αναμέτρηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Λέοναρντ με 26 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κάρτερ με 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-42, 59-71, 79-107, 109-138