Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την 7η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη των «ερυθρόλευκων», που πλέον κρατούν στα χέρια τους το πλεονέκτημα έδρας και πιστεύει ότι η συνέπεια και η διάρκεια, θα καθορίσουν το αν ο Ολυμπιακός θα πετύχει τους τρεις εφετινούς του στόχους στην Euroleague.

Με έξι εναπομείνασες αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, έχουμε μπει πλέον για τα καλά στην τελική ευθεία για την τελική κατάταξη, οπότε οι ομάδες που ήταν παραγωγικές στην «σπορά» έως τώρα, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να θερίσουν τους καρπούς της δουλειάς τους.

Κοινώς, η Φενέρμπαχτσέ που παίζει από την αρχή της σεζόν την καλύτερη άμυνα και μέχρι πρότινος μετρούσε 20 νίκες σε 22 αγώνες, δικαίως θεωρείται το πρώτο φαβορί για την πρωτιά στην regular season και θα πρέπει να συμβούν πολλά ανάποδα αποτελέσματα για να την χάσει.

Από 'κει και πέρα, υπάρχει ένα group ομάδων, στο οποίο δεσπόζει ο Ολυμπιακός, που λόγω εμπειρίας, τεχνογνωσίας, βάθους και ποιότητας στο ρόστερ, αλλά και προγράμματος, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την 2η θέση!

Ειδικότερα αν νικήσει την Ρεάλ Μαδρίτης την Μεγάλη Τρίτη (07/04) στο Φάληρο, αλλά και τα υπόλοιπα τρία βατά παιχνίδια (με Μπασκόνια εντός, με Βιλερμπάν εκτός και με Αρμάνι εντός) που έχει να δώσει μέχρι το τέλος του «μαραθωνίου» των 38 αγωνιστικών.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, οι «ερυθρόλευκοι», έχουν αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά στην επίτευξη του πρώτου βασικού τους ευρωπαϊκού στόχου, που δεν είναι άλλος από τον συνδυασμό της απευθείας πρόκρισης στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας. Ώστε να έχουν το πάνω χέρι και στην post season, όπου θα δώσουν την μάχη τους για τον ιεραρχικά δεύτερο στόχο τους: την συμμετοχή για 5η συνεχή χρονιά στο Final 4 (θα είναι το 14ο στην ιστορία τους)!

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι με απόδοση σαν αυτή κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, στον εξ' αναβολής αγώνα για την 14η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένος για τις 4 Δεκέμβρη, στο «λιμάνι» θα πρέπει να αισθάνονται ολοένα και καλύτερα για τις πιθανότητές τους.

Σύμφωνοι, η Φενέρ παρατάχθηκε με μείον πέντε σημαντικούς παίκτες (τους τραυματίες Μέλι, Χολ και Γιάντουνεν και τους Ντε Κολό και Σίλβα που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής), αλλά σε αυτό το επίπεδο, οι απουσίες πολλές φορές ισοδυναμούν με κίνητρο για τους υπόλοιπους, που περιμένουν πως και πως την ευκαιρία τους! Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότερες ομάδες που κοιτάζουν ψηλά, «θωρακίζουνται» με ρόστερ που έχουν μίνιμουμ 15 παίκτες.

Ας βάλουμε, όμως, σε μία σειρά όλα τα “takeways” από το εντυπωσιακό 104-87 του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσέ (η υπερκάλυψη της διαφοράς ίσως να μην παίξει ρόλο), που διατήρησε τους Πειραιώτες στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Στα θετικά καταγράφεται, σε πρώτη φάση, η πιο πειστική εφετινή εντός έδρας νίκη των πρωταθλητών (η 7η συνεχόμενη στο ΣΕΦ ), από πλευράς απόδοσης και διαφοράς και σε συνάρτηση με το ποιος ήταν ο αντίπαλος. Οι γηπεδούχοι έγιναν η πρώτη ομάδα που σκοράρει περισσότερους από 100 πόντους (ήταν η 6η τους φορά φέτος στην EL ) στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, που πριν το τζάμπολ είχε μέσο παθητικό 78,8 πόντους.

Επιπροσθέτως, έπαιξαν κατά διαστήματα πολύ ποιοτικό μπάσκετ (ειδικά στο πρώτο 6λεπτο της 2ης περιόδου με επιμέρους 23-7, έβγαλαν μάτια) κυκλοφορώντας εξαιρετικά την μπάλα (25 ασίστ), ενώ η αμυντική του προσήλωση και η εν γένει συγκέντρωσή τους, απέφερε μία στατιστική αναλογία που δεν χάνει σχεδόν ποτέ και συμβαίνει όταν το άθροισμα των κλεψιμάτων (8) και των κοψιμάτων (3) υπερβαίνει το σύνολο των λαθών (7)!

Όσο για το ασύλληπτο 81,1% στα δίποντα, οφείλεται τόσο στην δημιουργία, όσο και στην μεγάλη ποιότητα των παικτών του και πρωτίστως του Έβαν Φουρνιέ, που είναι από τους λίγους στο ρόστερ που συνδυάζει το μακρινό σουτ με την προσωπική φάση και μπορεί να ανοίξει τις άμυνες. Ο 33χρονος Γαλλος guard-forward με τις αλγερινές ρίζες έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων (36π. & 3ασ. με 14/20 σουτ σε 24') και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της πιο κρίσιμης καμπής της σεζόν. Με δεδομένο ότι είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού με την σημαντικότερη καριέρα και το μεγαλύτερο όνομα, είναι πολύ σημαντικό – και το επιβεβαίωσε με τη συνέντευξη που έδωσε στην L'Equipe – το πόσο έχει «αγοράσει» τον εφετινό του ρόλο στην ομάδα, με την υποσημείωση ότι δεν είναι βασικός, αλλά έρχεται από τον πάγκο. Το ότι ένας τέτοιος μπασκετμπολίστας με τόσο μεγάλο συμβόλαιο, διαχειρίζεται με τόσο θετικό – για την ομάδα – τρόπο την συγκεκριμένη εξέλιξη και δεν δείχνει να επηρεάζεται αρνητικά, έχει τεράστιο αντίκτυπο στους συμπαίκτες του και στην συνολική λειτουργία της ομάδας.

Πολύ ενθαρρυντικά νέα, η πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε ο Σασα Βεζένκοβ (24π., 2ρ. & 2κλ. με 10/11 διπ.) για 2ο σερί παιχνίδι και ο Τόμας Γουόκαπ (7π., 11ασ./0λ.). Μιλάμε για δύο παιδιά με κοβικό ρόλο στην λειτουργία της ομάδας και τα οποία έλλειψαν για 25 και 20 μέρες αντίστοιχα και φάνηκαν εντελώς ενεπηρέαστοι από την απουσίας τους.

Η εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού «κουκούλωσε» και κάποια κακώς κείμενα, που έχουν να κάνουν με την κακή λειτουργία των αμυντικών περιστροφών (ειδικότερα στην πρώτη και στο 2ο μισό της δεύτερης), η οποία για ένα διάστημα μετέτρεψε σε "elite" την δημιουργία της Φενέρ ! Ενώ βρίσκεται στην τελευταία θέση της διοργάνωσης στην συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τελείωσε το ημίχρονο με 14 ασίστ και 60% εντός πεδιάς, ενώ στα πρώτα 30 παιχνίδια της, είχε μ.ο. 16,1 (20η) και 46,6% στα σουτ (15η). Αυτός ήταν και ο λόγος που κατάφερε να σκοράρει 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 46 στο ημίχρονο! Στο μέρος που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πίεσαν στην μπάλα και είχε καλύτερη κίνηση στην άμυνα, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν πολύ λιγότερα ελεύθερα σουτ και «καθάρισαν» το ματς.

Συμπερασματικά, αν οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αισθανθούν και να εκπέμψουν περισσότερη εμπιστοσύνη για τα πιο δύσκολα και πιο σημαντικά έρχονται, αυτό θα το πετύχουν μέσα από ένα μεγαλύτερο ποσοστό συνέπειας και συγκέντρωσης που πρέπει να καταθέτουν από 'δω και στο εξής στα μετόπισθεν. Ένα ανάλογο πρώτο δεκάλεπτο με παθητικό 29 πόντους και με τον αντίπαλο να έχει 9 ασίστ και 60% στο τρίποντο, δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί σε ματς που δεν θα είναι σαν το χθεσινό (17/03), στο οποίο η Φενέρμπαχτσέ είχε πολλές και σημαντικές απουσίες και το πιο πιθανό είναι να στοιχίσει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός που θα μπει στο παρκέ και από τις πρώτες κατοχες θα επιβάλλει την κυριαρχία του μέσα από την ένταση και την ενέργεια που μπορεί να βγάλει στο ανασταλτικό κομμάτι, θα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να βάλει από νωρίς τους δικούς του όρους και να επικρατήσει.

Υγ.1: Ο Τέϊλεν Χόρτον-Τάκερ (30π., 6ρ., 3ασ. & 6λ. με 12/17 σουτ) είναι ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς που έρχονται στην Ευρώπη, με τόσο άμεση και κυριαρχική επίδραση στο παιχνίδι από την πρώτη του κιόλας σεζόν. Ανήκει ξεκάθαρα στην συζήτηση για τον MVP της κανονικής περιόδου και μάλιστα θεωρώ πολύ καλές τις πιθανότητές του.

Υγ.2: Αν πράγματι (και το λέω γιατί δυσκολεύτηκα να το πιστεψω), ο Μπαρτζώκας αποθέωσε τον Μπάλντουιν για το buzzer beater στον Παναθηναϊκό (στην σύντομη ιδιωτική συνομιλία που είχαν πριν την έναρξη του αγώνα), τότε πραγματικά η «επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά». Σύμφωνοι είναι αστείο, αλλά ταυτόχρονα και όχι, γιατί το λάδι στην φωτιά είναι επικίνδυνο!

Υγ.3: Η ειρωνεία στα social της Φενέρ για την ανάγκη αδιάβροχου στο ΣΕΦ, δεν ταιριάζει στο επίπεδο του συλλόγου. Τελικά η «βροχή» ήρθε από την επίθεση του Ολυμπιακού...

Υγ.4: Στην 40χρονη ιστορία του θεσμού του Final 4, μόλις μία ομάδα έχει προσπεράσει τον αριθμό των πέντε διαδοχικών προκρίσεων και μάλιστα δύο φορές! Ο λόγος για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που στο διάστημα 2003-2010 έκανε το 8/8, ενώ στην 9ετία 2012-2021 πέτυχε το 9/9!

Υγ.5: Στο 5/5 βρίσκεται η Φενέρμπαχτσέ στην πενταετία του 2015-2020 με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της.

