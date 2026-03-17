Εκτός και ο Γιάντουνεν για τη Φενέρμπαχτσε – Όλες οι απουσίες των Τούρκων

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Γιάντουνεν η Φενέρ
Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε δοκιμάζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της EuroLeague (17/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.
Όπως είναι γνωστό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν υπολογίζει τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα, οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την αναβολή του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ.
Δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, ειδικά ο Γάλλος γκαρντ, που καθορίζει σε πολλά σημεία το παιχνίδι της τουρκικής ομάδας, ενώ εκτός δράσης λόγω τραυματισμού βρίσκονται και οι Νικολό Μέλι και Ντέβιν Χολ.
Το τελευταίο ζήτημα που προέκυψε έχει να κάνει με την απουσία του Μίκαελ Γιάντουνεν, λόγω μυϊκού μικροτραυματισμού στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Φινλανδός φόργουορντ μετρά φέτος 5,8 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 26 συμμετοχές στην EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.