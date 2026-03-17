Εκτός και ο Γιάντουνεν για τη Φενέρμπαχτσε – Όλες οι απουσίες των Τούρκων

Η Φενέρμπαχτσε θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό χωρίς τον Μίκαελ Γιάντουνεν.

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε δοκιμάζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της EuroLeague (17/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Όπως είναι γνωστό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν υπολογίζει τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα, οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την αναβολή του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου στο ΣΕΦ.

Δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, ειδικά ο Γάλλος γκαρντ, που καθορίζει σε πολλά σημεία το παιχνίδι της τουρκικής ομάδας, ενώ εκτός δράσης λόγω τραυματισμού βρίσκονται και οι Νικολό Μέλι και Ντέβιν Χολ.

Το τελευταίο ζήτημα που προέκυψε έχει να κάνει με την απουσία του Μίκαελ Γιάντουνεν, λόγω μυϊκού μικροτραυματισμού στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Φινλανδός φόργουορντ μετρά φέτος 5,8 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 26 συμμετοχές στην EuroLeague.