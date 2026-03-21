Ματσάρα για γερά νεύρα είχαμε στο ΣΕΦ, με τον Παναθηναϊκό να πείρνει τη νίκη (93-103 στην παράταση), να κάνει το 4-0 και να προκρίνεται στους τελικούς της Α1, εκεί όπου περιμένει ο Αθηναϊκός.
Το ματς ήταν θρίλερ στην κανονική διάρκεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στον έξτρα χρόνο, εκεί όπου οι Πράσινες ήταν ανώτερες και πήραν τη νίκη.
Η Μπράουν είχε 20 πόντους, όμως κομβικότερη όλων για τον Παναθηναϊκό ήταν η Ιωάννα Κριμίλη, με 17 πόντους, οι 8 εκ των οποίων ήρθαν στην παράταση. Επίσης 17 είχε η Σπανού, 16 η Γαλανόπουλος και 13 η Φιτζτζέραλντ. Νταμπλ νταμπλ έκανε η Πρινς με 20 πόνρου; και 14 ριμπάουντ.
Για τον Ολυμπιακό, που η απουσία της Γούλφολκ του έκανε δύσκολη τη ζωή, αλλά παρόλα αυτά πάλεψε μέχρι τέλους, 23 πόντους είχε η Χριστινάκη, από 14 Ράμπερ και Τζόνσον, 13 η Κιβάσεβιτς και από 11 οι Κολλάτου - Καρλάφτη.
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία στο ξεκίνημα με την Χριστινάκη (11-7, 5'), όμως η Μπράουν βρήκε σκορ και ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (16-18, 7'). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 22-20 με καλάθι της Τζόνσον. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά με 24-30 στο 14', με την Μπράουν να κάνει σπουδαία πράγματα, όμως η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού ήρθε με την Κριβάσεβιτς, η οποία με δικό της... σόου, έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά, με τις Ερυθρόλευκες να κλείνουν το ημίχρονο μπροστά με 46-43.
Η Κολλάτου με καλάθι και φάουλ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 60-54, ενώ λίγο μετά η Χριστινάκη έκανε το 62-54, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σκορ από την Κριμίλη και την Πρινς, μειώνοντας στο 69-64 του δεκαλέπτου. Η Πρινς με σερί πόντους έκανε το 69-69, αλλά «απάντησαν» άμεσα οι Ερυθρόλευκες, με τρίποντο της Ράμπερ, που λίγο μετά έκανε και το 74-69. Η Νικολοπούλου με δικό της τρίποντο έκανε το σκορ 77-71, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει, στη συνέχεια, σε 83-83, χάρη στην Πρινς και την Φιτζέραλντ. Οι «πράσινες» προσπέρασαν μάλιστα με 85-83, χάρη στην Πρινς και πάλι. Η Ράμπερ ισοφάρισε σε 85-85, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος και το ματς πήγε στην παράταση.
Εκεί, έλαμψε η Κριμίλη, που με δύο τρίποντα έβαλε τον Παναθηναϊκό σε ρόλο οδηγού, με τις Πράσινες να κρατούν τον έλεγχο μέχρι τέλους και να παίρνουν τη νίκη με 93-103.
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|EFF
|7
|Σπυριδοπούλου Άννα
|02:28
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|9
|Jakubcova Ivana
|08:51
|0
|0/1
|0/0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|11
|Νικολοπούλου Αγγελική
|23:45
|7
|3/8
|0/0
|3
|4
|0
|0
|1
|2
|8
|14
|Καρλάφτη Ζαφειρένια *
|37:08
|11
|4/10
|2/2
|2
|5
|1
|1
|1
|3
|13
|15
|Krivasevic Tijana
|22:07
|13
|6/13
|0/0
|5
|0
|4
|2
|0
|2
|17
|21
|Χριστινάκη Ελεάννα *
|37:38
|23
|7/16
|7/8
|6
|6
|2
|0
|2
|3
|25
|23
|Κολλάτου Ευγενία *
|25:13
|11
|4/9
|1/1
|0
|6
|1
|0
|1
|1
|12
|40
|Johnson Ciera *
|24:56
|14
|6/13
|2/2
|9
|2
|0
|0
|0
|3
|18
|55
|Raber Daniel *
|41:03
|14
|6/15
|1/2
|8
|4
|2
|1
|2
|1
|17
|77
|Ντάλα Πανοραία
|01:51
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|TEAM TOTALS
|93
|36/85
|13/15
|33
|29
|10
|4
|7
|20
|111
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|EFF
|0
|Okosun Julianna
|01:48
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|2
|Fitzgerald Feyonda *
|34:35
|13
|5/15
|2/2
|4
|6
|0
|0
|6
|3
|7
|8
|Brown Jaelyn *
|43:13
|20
|7/8
|5/6
|8
|5
|3
|0
|2
|2
|32
|12
|Galanopoulos Samantha *
|27:30
|16
|7/10
|0/0
|2
|5
|0
|1
|2
|1
|19
|15
|Σπανού Άρτεμις *
|43:59
|17
|6/14
|3/3
|9
|3
|0
|0
|5
|4
|16
|21
|Κριμίλη Ιωάννα
|30:43
|17
|5/9
|2/2
|4
|1
|0
|0
|1
|4
|17
|77
|Prince Sedona *
|43:12
|20
|9/10
|2/2
|14
|2
|0
|3
|3
|2
|35
|TEAM TOTALS
|103
|39/66
|14/15
|41
|22
|3
|4
|20
|16
|125
