Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 93-103: Στους τελικούς οι Πράσινες

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα θρίλερ που τα είχε όλα, πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 93-103 στην παράταση και προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Ματσάρα για γερά νεύρα είχαμε στο ΣΕΦ, με τον Παναθηναϊκό να πείρνει τη νίκη (93-103 στην παράταση), να κάνει το 4-0 και να προκρίνεται στους τελικούς της Α1, εκεί όπου περιμένει ο Αθηναϊκός.

Το ματς ήταν θρίλερ στην κανονική διάρκεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στον έξτρα χρόνο, εκεί όπου οι Πράσινες ήταν ανώτερες και πήραν τη νίκη.

Η Μπράουν είχε 20 πόντους, όμως κομβικότερη όλων για τον Παναθηναϊκό ήταν η Ιωάννα Κριμίλη, με 17 πόντους, οι 8 εκ των οποίων ήρθαν στην παράταση. Επίσης 17 είχε η Σπανού, 16 η Γαλανόπουλος και 13 η Φιτζτζέραλντ. Νταμπλ νταμπλ έκανε η Πρινς με 20 πόνρου; και 14 ριμπάουντ.

Για τον Ολυμπιακό, που η απουσία της Γούλφολκ του έκανε δύσκολη τη ζωή, αλλά παρόλα αυτά πάλεψε μέχρι τέλους, 23 πόντους είχε η Χριστινάκη, από 14 Ράμπερ και Τζόνσον, 13 η Κιβάσεβιτς και από 11 οι Κολλάτου - Καρλάφτη.

 

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία στο ξεκίνημα με την Χριστινάκη (11-7, 5'), όμως η Μπράουν βρήκε σκορ και ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (16-18, 7'). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 22-20 με καλάθι της Τζόνσον. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά με 24-30 στο 14', με την Μπράουν να κάνει σπουδαία πράγματα, όμως η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού ήρθε με την Κριβάσεβιτς, η οποία με δικό της... σόου, έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά, με τις Ερυθρόλευκες να κλείνουν το ημίχρονο μπροστά με 46-43.

Η Κολλάτου με καλάθι και φάουλ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 60-54, ενώ λίγο μετά η Χριστινάκη έκανε το 62-54, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σκορ από την Κριμίλη και την Πρινς, μειώνοντας στο 69-64 του δεκαλέπτου. Η Πρινς με σερί πόντους έκανε το 69-69, αλλά «απάντησαν» άμεσα οι Ερυθρόλευκες, με τρίποντο της Ράμπερ, που λίγο μετά έκανε και το 74-69. Η Νικολοπούλου με δικό της τρίποντο έκανε το σκορ 77-71, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει, στη συνέχεια, σε 83-83, χάρη στην Πρινς και την Φιτζέραλντ. Οι «πράσινες» προσπέρασαν μάλιστα με 85-83, χάρη στην Πρινς και πάλι. Η Ράμπερ ισοφάρισε σε 85-85, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος και το ματς πήγε στην παράταση.

Εκεί, έλαμψε η Κριμίλη, που με δύο τρίποντα έβαλε τον Παναθηναϊκό σε ρόλο οδηγού, με τις Πράσινες να κρατούν τον έλεγχο μέχρι τέλους και να παίρνουν τη νίκη με 93-103.

#PlayerMINPTSFGFTREBASTSTLBLKTOPFEFF
7Σπυριδοπούλου Άννα02:2800/00/00000020
9Jakubcova Ivana08:5100/10/00200021
11Νικολοπούλου Αγγελική23:4573/80/03400128
14Καρλάφτη Ζαφειρένια *37:08114/102/225111313
15Krivasevic Tijana22:07136/130/050420217
21Χριστινάκη Ελεάννα *37:38237/167/866202325
23Κολλάτου Ευγενία *25:13114/91/106101112
40Johnson Ciera *24:56146/132/292000318
55Raber Daniel *41:03146/151/284212117
77Ντάλα Πανοραία01:5100/00/00000010
TEAM TOTALS9336/8513/153329104720111

#PlayerMINPTSFGFTREBASTSTLBLKTOPFEFF
0Okosun Julianna01:4800/00/0000010-1
2Fitzgerald Feyonda *34:35135/152/24600637
8Brown Jaelyn *43:13207/85/685302232
12Galanopoulos Samantha *27:30167/100/025012119
15Σπανού Άρτεμις *43:59176/143/393005416
21Κριμίλη Ιωάννα30:43175/92/241001417
77Prince Sedona *43:12209/102/2142033235
TEAM TOTALS10339/6614/154122342016125
     

