Ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα θρίλερ που τα είχε όλα, πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό με 93-103 στην παράταση και προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Ματσάρα για γερά νεύρα είχαμε στο ΣΕΦ, με τον Παναθηναϊκό να πείρνει τη νίκη (93-103 στην παράταση), να κάνει το 4-0 και να προκρίνεται στους τελικούς της Α1, εκεί όπου περιμένει ο Αθηναϊκός.

Το ματς ήταν θρίλερ στην κανονική διάρκεια, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει και να στέλνει το παιχνίδι στον έξτρα χρόνο, εκεί όπου οι Πράσινες ήταν ανώτερες και πήραν τη νίκη.

Η Μπράουν είχε 20 πόντους, όμως κομβικότερη όλων για τον Παναθηναϊκό ήταν η Ιωάννα Κριμίλη, με 17 πόντους, οι 8 εκ των οποίων ήρθαν στην παράταση. Επίσης 17 είχε η Σπανού, 16 η Γαλανόπουλος και 13 η Φιτζτζέραλντ. Νταμπλ νταμπλ έκανε η Πρινς με 20 πόνρου; και 14 ριμπάουντ.

Για τον Ολυμπιακό, που η απουσία της Γούλφολκ του έκανε δύσκολη τη ζωή, αλλά παρόλα αυτά πάλεψε μέχρι τέλους, 23 πόντους είχε η Χριστινάκη, από 14 Ράμπερ και Τζόνσον, 13 η Κιβάσεβιτς και από 11 οι Κολλάτου - Καρλάφτη.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία στο ξεκίνημα με την Χριστινάκη (11-7, 5'), όμως η Μπράουν βρήκε σκορ και ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (16-18, 7'). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 22-20 με καλάθι της Τζόνσον. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά με 24-30 στο 14', με την Μπράουν να κάνει σπουδαία πράγματα, όμως η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού ήρθε με την Κριβάσεβιτς, η οποία με δικό της... σόου, έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά, με τις Ερυθρόλευκες να κλείνουν το ημίχρονο μπροστά με 46-43.

Η Κολλάτου με καλάθι και φάουλ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 60-54, ενώ λίγο μετά η Χριστινάκη έκανε το 62-54, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σκορ από την Κριμίλη και την Πρινς, μειώνοντας στο 69-64 του δεκαλέπτου. Η Πρινς με σερί πόντους έκανε το 69-69, αλλά «απάντησαν» άμεσα οι Ερυθρόλευκες, με τρίποντο της Ράμπερ, που λίγο μετά έκανε και το 74-69. Η Νικολοπούλου με δικό της τρίποντο έκανε το σκορ 77-71, με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει, στη συνέχεια, σε 83-83, χάρη στην Πρινς και την Φιτζέραλντ. Οι «πράσινες» προσπέρασαν μάλιστα με 85-83, χάρη στην Πρινς και πάλι. Η Ράμπερ ισοφάρισε σε 85-85, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος και το ματς πήγε στην παράταση.

Εκεί, έλαμψε η Κριμίλη, που με δύο τρίποντα έβαλε τον Παναθηναϊκό σε ρόλο οδηγού, με τις Πράσινες να κρατούν τον έλεγχο μέχρι τέλους και να παίρνουν τη νίκη με 93-103.

# Player MIN PTS FG FT REB AST STL BLK TO PF EFF 7 Σπυριδοπούλου Άννα 02:28 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 9 Jakubcova Ivana 08:51 0 0/1 0/0 0 2 0 0 0 2 1 11 Νικολοπούλου Αγγελική 23:45 7 3/8 0/0 3 4 0 0 1 2 8 14 Καρλάφτη Ζαφειρένια * 37:08 11 4/10 2/2 2 5 1 1 1 3 13 15 Krivasevic Tijana 22:07 13 6/13 0/0 5 0 4 2 0 2 17 21 Χριστινάκη Ελεάννα * 37:38 23 7/16 7/8 6 6 2 0 2 3 25 23 Κολλάτου Ευγενία * 25:13 11 4/9 1/1 0 6 1 0 1 1 12 40 Johnson Ciera * 24:56 14 6/13 2/2 9 2 0 0 0 3 18 55 Raber Daniel * 41:03 14 6/15 1/2 8 4 2 1 2 1 17 77 Ντάλα Πανοραία 01:51 0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 TEAM TOTALS 93 36/85 13/15 33 29 10 4 7 20 111