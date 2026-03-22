Γουόρντ: «Το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ήταν που άφησα την κοπέλα μου να κόψει το μαλλί μου»

Ο Τάισον Γουόρντ σε μια... διαφορετική συνέντευξη, όπου μίλησε για τον Κόμπι Μπράιαντ, το μαλλί του, τη ζωή του και τους... εξωγήινους!

Ο Τάισον Γουόρντ βρίσκεται μερικούς μόνο μήνες στον Πειραιά, αλλά έχει ήδη καταφέρει να θεωρείται μέλος του ερυθρόλευκου κορμού και της φετινής συνταγής της επιτυχίας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στο γήπεδο έχει καταφέρει να εμφανίσει κάθε φορά διαφορετικά χαρακτηριστικά και αγωνιζόμενος από το "1" ως το "4" έχει δείξει ότι αποτελεί έναν πολυσύνθετο αθλητή. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος Τάισον Γουόρντ; Τι πιστεύει για μια σειρά από ζητήματα;

Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε στην στήλη «Ο άλλος μου εαυτός» του olympiacosbc.gr και αποκάλυψε μια σειρά από πτυχές για την προσωπικότητά του, τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του.

Όλα όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ:

- Αν ήσουν καρτούν, ποιο θα ήσουν και γιατί; «Ο Μπομπ Σφουγγαράκης γιατί με κάνει να γελάω όλη την ώρα».

- Αν ήσουν ζώο ποιο θα ήσουν και γιατί; «Πιθανότατα ένα τσιτάχ. Νιώθω ότι είμαι γρήγορος όταν παίζω».

- Αν δεν ήσουν μπασκετμπολίστας, τι επάγγελμα θα έκανες; «Θα ήμουν παίκτης του μπέιζμπολ. Έπαιζα στην ομάδα του Λυκείου και ως αριστερόχειρας ήμουν αρκετά καλός».

- Χωριό ή πόλη; «Και τα δύο. Μου αρέσει πολύ η ζωή της πόλης, αλλά απολαμβάνω και την ησυχία. Πάντως για διακοπές προτιμώ μια πόλη».

- Βουνό ή θάλασσα; «Θάλασσα».

- Καλοκαίρι ή χειμώνας; «Καλοκαίρι αλλά μου αρέσουν και τα χιόνια».

- Πειραιάς ή …: «Θα μείνω με τον Πειραιά. Μου αρέσει πολύ».

- Πίτσα ή Σουβλάκι; «Σουβλάκι. Δεν θέλω να είμαι ασεβής προς τις πατάτες, αλλά βάζω τα πάντα μέσα εκτός από αυτές».

- Πιστεύεις στους εξωγήινους; «Ναι, σίγουρα υπάρχουν κάπου εκεί έξω».

- Πιστεύεις στα ζώδια; «Δεν είμαι σίγουρος για αυτό».

- Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι πάνω σου τι θα ήταν αυτό και γιατί; «Τίποτα».

- Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι στη ζωή σου; «Όχι, δεν θα ήταν η ζωή μου έτσι».

- Πώς θα ξεκινούσες ένα γράμμα στον νεότερο εαυτό σου; «Dear Tyson...»

- Ποιο είναι το καλύτερο ταξίδι που έχεις κάνει ποτέ; «Αυτό το καλοκαίρι πήγαμε στη Νέα Υόρκη και στην Μοντάνα. Έχω πάει τόσα πολλά. Από την Ευρώπη προτιμώ τις Βρυξέλλες, που έχω κάνει ένα roadtrip».

- Το αγαπημένο ταξίδι που έχεις κάνει με το μπάσκετ; «Η κατάκτηση του BCL με την Παρί».

- Κάρφωμα, ασίστ ή μπλοκ; «Κάρφωμα σίγουρα».

- Διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί ή ταινία στο σπίτι; «Ταινία ή videogames στο σπίτι».

- Πες μας το πιο τρελό σου μπασκετικό όνειρο. «Να παίξω με τον Κόμπι».

- Πες μας το πιο τρελό σου όνειρο γενικά… «Η παγκόσμια ειρήνη».

- Εάν μπορούσες να διαλέξεις μονάχα ένα τραγούδι που θα παίζει κάθε φορά που θα μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιο θα ήταν αυτό; «Το "25" του Rod Wave».

- Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει για τον έρωτα; «Έχω αφήσει την κοπέλα μου να κόψει το μαλλί μου. Ήταν πριν από μερικά χρόνια και ήταν το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί, αλλά δεν με ένοιαζε καθόλου γιατί αυτή πέρασε ωραία».

- Όταν σε σταματούν στον δρόμο και σου μιλάνε νιώθεις άβολα; «Νιώθω λίγο περίεργα γιατί δεν το έχω συνηθίσει ακόμα, αλλά όχι άβολα. Έχει να κάνει και με το πού με βρίσκουν. Είναι ωραία».

- Αν μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα στο να πετάς και στο να είσαι αόρατος, ποιο θα επέλεγες; «Το να είσαι αόρατος είναι άχρηστο. Θα προτιμούσα να πετάω».

- Τι λατρεύεις και τι «μισείς» στο επάγγελμά σου; «Λατρεύω το πόσο κοντά φέρνει τους ανθρώπους και δεν μου αρέσει καθόλου η κακία που περιβάλλει τα σπορ. Ο τζόγος ή τα άσχημα μηνύματα που μπορεί να στείλει κάποιος σε εσένα ή την οικογένειά σου, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά».

- Όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα ζητάς βοήθεια ή επιλέγεις να το λύσεις μόνος σου; «Να το λύνω μόνος μου».

- Αν ήσουν ζωγράφος τι χρώματα θα έβαζες στον «καμβά» της ζωής σου; «Κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, μπλέ».

- Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια; «Ελπίζω να παίζω ακόμα, να είναι αγαπημένη η οικογένειά μου και να είμαι υγιής».

- Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος; «Να μην ζήσω τη ζωή μου στο έπακρο».

- Ποιο θεωρείς πως είναι το νόημα της ζωής; «Να ανακαλύψεις όλον τον κόσμο».

- Ποιο είναι το ελάττωμά σου που θα ήθελες να αλλάξεις; «Το να μην είμαι τόσες ώρες μπροστά από την οθόνη».

- Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου δόθηκε ποτέ; «Δεν έχει να κάνει ποτέ με τις λάθος αποφάσεις, αλλά με το να τις μετατρέπεις σε σωστές. Όποιον δρόμο κι αν πάρεις και αν νομίζεις ότι έχεις κάνει λάθη, είναι στο χέρι σου να τα διορθώσεις στη συνέχεια».

- Αν μπορούσες να είχες ένα δείπνο με τρεις ανθρώπους ζωντανούς ή νεκρούς, ποιους θα διάλεγες; «Κόμπι Μπράιαντ, Μπέρνι Μακ και Μπαράκ Ομπάμα».

- Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς; «Δίνω φιλί στην κοπέλα μου».

- Αν μπορούσες να τελειοποιήσεις ένα skill ποιο θα ήταν; «Να είμαι master στην κιθάρα».