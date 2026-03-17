O Ολυμπιακός πέρα από τη μεγάλη νίκη, κάλυψε και τη διαφορά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε σε περίπτωση μεταξύ τους ισοβαθμίας στη βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέβασε ρυθμούς μετά την πρώτη περίοδο και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έκαναν αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Φενέρ, που είχε ταξιδέψει στο Φάληρο με απολογισμό 20 νίκες στα 23 προηγούμενα παιχνίδια της.

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς με το +17 κάλυψε τη διαφοά των 8 πόντων από το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Υπενθυμίζουμε ότι τότε η Φενέρ είχε επικρατήσει στην έδρα της με 88-80.

Η ομάδα τιυ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται πρώτη στην βαθμολογία με 22-9 και οι «ερυθρόλευκοι» ακολοθούν δεύτεροι με 21 νίκες και 11 ήττες. Σε πιθανή ισοβαθμία, λοιπόν, των δύο ομάδων, υπερτερεί ο Ολυμπιακός για τη... μάχη της πρωτιάς. Βέβαια σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι το πλεονέκτημα έδρας, οπότε μικρή σημασία έχει αυτό, αλλά αποτελεί κίνητρο για το γόητρο κάθε συλλόγου.