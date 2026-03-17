Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τις ομάδες να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει Play-In και playoffs.
Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season με τρεις αναμετρήσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την κάτοχο του Copa del Rey, Μπασκόνια, αλλά και με τρεις αγώνες μακριά από το Φάληρο.
Εκτός από τους Βάσκους, ο Ολυμπιακός υποδέχεται επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Αρμάνι Μιλάνο. Από εκεί και πέρα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαλένθια, τη Βιλερμπάν και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 32η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
