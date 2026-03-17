Μπαρτζώκας: «Η επίθεσή μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Εβάν»

Στη συνολική εμφάνιση του Ολυμπιακού στάθηκε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 και τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη νίκη.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στη συνολική εμφάνιση των Πειραιωτών, κάνοντας ειδική αναφορά στον Βεζένκοβ τον Γουόκαπ και τον Φουρνιέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν υπέροχο για εμάς που είχαμε τον Σάσα και τον Τόμας πίσω, είδατε την επίδραση που είχαν στο παιχνίδι, μας έλειψαν και έκαναν ό,τι χρειάστηκε για να κερδίσουμε παιχνίδια σαν και αυτό. Ήταν παιχνίδι σε περίεργες περιστάσεις, δεν είχαν σημαντικούς παίκτες, όπως και εμείς. Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές και αξίζουν να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη. Συγχαρητήρια στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα».

Για τον Γουόκαπ και τα λάθη του Ολυμπιακού: «Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα την δεύτερη περίοδο, προηγούμασταν με 10 πόντους, κάναμε λάθη επιθετικά, είχαμε φάουλ να δώσουμε και δεν το κάναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, επιθετικά και αμυντικά. Φυσικά έχουν μερικούς καταπληκτικούς παίκτες, όπως ο Τάκερ και ο Κόλσον. Είναι μία ομάδα που απέναντί της πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Η επίθεση μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Έβαν, αλλά και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτικά».