Ο Ολυμπιακός (21-11) υπέταξε την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (22-9) με 104-87 καλύπτοντας τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι και έκανε ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας με φοβερό και τρομερό Εβάν Φουρνιέ!

Ο Ολυμπιακός παρέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 104-87 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ πάτησε το γκάζι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κουβαλώντας τους Πειραιώτες, που έκαναν τεράστιο βήμα στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Φενέρ, η οποία παρατάχθηκε στο Φάληρο μετρώντας 20 νίκες στους προηγούμενους 23 αγώνες της.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σούταρε με στο δίποντο, ενώ ο Γάλλος περιφερειακός τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στη διοργάνωση!

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε λύσεις στη Φενέρμπαχτσε με το μακρινό σουτ, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοβ έφτασε τους 10 πόντους στα πρώτα 6 λεπτά του ματς, μειώνοντας σε 13-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν εξαιρετικός με 4/4 σουτ, αλλά οι Πειραιώτες έδειχναν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο παιχνίδι μισού γηπέδου.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να σκοράρουν πίσω από τα 6,75, αφού ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 19-23, ενώ η πρώτη περίοδος στο ΣΕΦ έκλεισε στο 23-29 για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην άμυνα, αφού δέχτηκε 29 πόντους από τη 15η επίθεση της EuroLeague, με τη Φενέρμπαχτσε να σουτάρει με 73,3% εντός πεδιάς και να έχει 9 ασίστ.

Οι Τούρκοι σούταραν με 60% στο τρίποντο σε αυτό το διάστημα (6/10), κόντρα στους «ερυθρόλευκους», που δεν ήταν συγκεντρωμένοι στην άμυνα και στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Βεζένκοβ (12 π.).

Στη συνέχεια, η αποτελεσματικότητα του Εβάν Φουρνιέ έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (30-29), μέσα από τη βελτιωμένη αντίδραση της άμυνάς του. Ο Μπόνζι Κόλσον, με νέο τρίποντο, έκανε το 32-34, όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 8-0 για το 40-34.

Ο Φουρνιέ έδωσε μεγάλη ώθηση σε άμυνα και επίθεση, με 15 πόντους και 5/6 σουτ σε λιγότερα από 9', κουβαλώντας επιθετικά τον Ολυμπιακό! Μάλιστα, ο Ντόντα Χολ ανέβασε τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 46-36 στα 2:57 πριν από το ημίχρονο. Οι Πειραιώτες σκόραραν 23 πόντους με 9/12 σουτ σε επτά λεπτά, ενώ δέχτηκαν μόλις επτά, με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ, Χολ και Γουόρντ.

Παρ’ όλα αυτά, στο τελευταίο τετράλεπτο εφησύχασαν και οι κακές περιστροφές τους στην άμυνα έφεραν ξανά την τουρκική ομάδα σε απόσταση μίας κατοχής, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (48-46), απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε 2/12 τρίποντα έναντι 9/15 των φιλοξενούμενων.

Η είσοδος του Σακίλ ΜακΚίσικ προσέδωσε μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Ολυμπιακού και του επέτρεψε να τρέξει ένα γρήγορο σερί 6-0 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με 2/2 βολές, έκανε το 58-46, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έφτασε τις οκτώ ασίστ, με τον Βεζένκοβ να διατηρεί τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (62-51, 25’).

Ο Ντόρσεϊ βρήκε ρυθμό, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 74-67 στο 30’. Ο Ολυμπιακός, με τον Πίτερς, βρήκε λύσεις και διατήρησε τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου στηρίχθηκε κυρίως στη δημιουργία του Γουόκαπ.

Πάντως, ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 78-75, σημειώνοντας οκτώ συνεχόμενους πόντους στην τέταρτη περίοδο. O Αμερικανός πρώην NBAer προσπάθησε να κρατήσει όρθια τη Φενέρμπαχτσε στο Φάληρο ωστόσο ο Ολυμπιακός διατηρούσε διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στη νίκη με 104-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός είχε σε μεγάλη βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ και έπιασε υψηλά στάνταρ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 36 πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν κομβικός για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σημειώνοντας 24 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για τη Φενέρ, σημειώνοντας 30 πόντους!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: H Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει με 88-80 στην Κωνσταντινούπολη, για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Olympiacos Piraeus MIN PTS 2PT 3PT FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 0 T. Walkup 22:10 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 11 1 0 0 1 19 1 F. Ntilikina 17:38 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 4 -5 3 T. Ward 20:20 6 2/3 66.7% 0/2 0% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 1 11 5 G. Larentzakis 00:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov 23:22 24 10/11 90.9% 0/3 0% 4/4 100% 0 2 2 1 2 1 0 0 27 16 K. Papanikolaou 06:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 22 T. Dorsey 16:35 10 1/3 33.3% 1/4 25% 5/5 100% 1 0 1 2 0 1 0 2 6 25 A. Peters 16:38 9 2/2 100% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 2 2 1 2 0 0 3 12 33 N. Milutinov 24:49 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 1 6 7 0 0 0 1 0 16 45 D. Hall 15:11 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 1 1 2 1 7 77 S. McKissic 13:05 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 1 5 94 E. Fournier 23:25 36 9/11 81.8% 5/9 55.6% 3/5 60% 1 0 1 3 1 1 0 1 36 TOTAL 200:00 104 30/37 81.1% 8/25 32.0% 20/22 90.9% 7 18 25 25 8 7 3 14 136