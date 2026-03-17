Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 104-87: Μυθικός Φουρνιέ και βήμα τετράδας!

Ο Ολυμπιακός (21-11) υπέταξε την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (22-9) με 104-87 καλύπτοντας τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι και έκανε ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας με φοβερό και τρομερό Εβάν Φουρνιέ!

Ο Ολυμπιακός παρέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 104-87 σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ πάτησε το γκάζι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κουβαλώντας τους Πειραιώτες, που έκαναν τεράστιο βήμα στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Φενέρ, η οποία παρατάχθηκε στο Φάληρο μετρώντας 20 νίκες στους προηγούμενους 23 αγώνες της.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σούταρε με στο δίποντο, ενώ ο Γάλλος περιφερειακός τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στη διοργάνωση!

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έδωσε λύσεις στη Φενέρμπαχτσε με το μακρινό σουτ, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοβ έφτασε τους 10 πόντους στα πρώτα 6 λεπτά του ματς, μειώνοντας σε 13-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν εξαιρετικός με 4/4 σουτ, αλλά οι Πειραιώτες έδειχναν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο παιχνίδι μισού γηπέδου.

 

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να σκοράρουν πίσω από τα 6,75, αφού ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 19-23, ενώ η πρώτη περίοδος στο ΣΕΦ έκλεισε στο 23-29 για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην άμυνα, αφού δέχτηκε 29 πόντους από τη 15η επίθεση της EuroLeague, με τη Φενέρμπαχτσε να σουτάρει με 73,3% εντός πεδιάς και να έχει 9 ασίστ.

Οι Τούρκοι σούταραν με 60% στο τρίποντο σε αυτό το διάστημα (6/10), κόντρα στους «ερυθρόλευκους», που δεν ήταν συγκεντρωμένοι στην άμυνα και στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Βεζένκοβ (12 π.).

Στη συνέχεια, η αποτελεσματικότητα του Εβάν Φουρνιέ έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (30-29), μέσα από τη βελτιωμένη αντίδραση της άμυνάς του. Ο Μπόνζι Κόλσον, με νέο τρίποντο, έκανε το 32-34, όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 8-0 για το 40-34.

Ο Φουρνιέ έδωσε μεγάλη ώθηση σε άμυνα και επίθεση, με 15 πόντους και 5/6 σουτ σε λιγότερα από 9', κουβαλώντας επιθετικά τον Ολυμπιακό! Μάλιστα, ο Ντόντα Χολ ανέβασε τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 46-36 στα 2:57 πριν από το ημίχρονο. Οι Πειραιώτες σκόραραν 23 πόντους με 9/12 σουτ σε επτά λεπτά, ενώ δέχτηκαν μόλις επτά, με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ, Χολ και Γουόρντ.

Παρ’ όλα αυτά, στο τελευταίο τετράλεπτο εφησύχασαν και οι κακές περιστροφές τους στην άμυνα έφεραν ξανά την τουρκική ομάδα σε απόσταση μίας κατοχής, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (48-46), απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε 2/12 τρίποντα έναντι 9/15 των φιλοξενούμενων.

Η είσοδος του Σακίλ ΜακΚίσικ προσέδωσε μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Ολυμπιακού και του επέτρεψε να τρέξει ένα γρήγορο σερί 6-0 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με 2/2 βολές, έκανε το 58-46, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έφτασε τις οκτώ ασίστ, με τον Βεζένκοβ να διατηρεί τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (62-51, 25’).

Ο Ντόρσεϊ βρήκε ρυθμό, ωστόσο η Φενέρμπαχτσε δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 74-67 στο 30’. Ο Ολυμπιακός, με τον Πίτερς, βρήκε λύσεις και διατήρησε τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου στηρίχθηκε κυρίως στη δημιουργία του Γουόκαπ.

Πάντως, ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 78-75, σημειώνοντας οκτώ συνεχόμενους πόντους στην τέταρτη περίοδο. O Αμερικανός πρώην NBAer προσπάθησε να κρατήσει όρθια τη Φενέρμπαχτσε στο Φάληρο ωστόσο ο Ολυμπιακός διατηρούσε διψήφιες διαφορές, φτάνοντας στη νίκη με 104-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός είχε σε μεγάλη βραδιά τον Εβάν Φουρνιέ και έπιασε υψηλά στάνταρ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 36 πόντους.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν κομβικός για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σημειώνοντας 24 πόντους.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε τη διαφορά για τη Φενέρ, σημειώνοντας 30 πόντους!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: H Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει με 88-80 στην Κωνσταντινούπολη, για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.

Olympiacos PiraeusMINPTS2PT3PTFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODT
0T. Walkup22:1072/2100%1/250%0/00%02211100119
1F. Ntilikina17:3800/00%0/20%0/00%01110104-5
3T. Ward20:2062/366.7%0/20%2/2100%1342000111
5G. Larentzakis00:1200/00%0/00%0/00%000000000
14S. Vezenkov23:222410/1190.9%0/30%4/4100%0221210027
16K. Papanikolaou06:3500/00%0/00%0/00%000101000
22T. Dorsey16:35101/333.3%1/425%5/5100%101201026
25A. Peters16:3892/2100%1/333.3%2/2100%0221200312
33N. Milutinov24:4961/1100%0/00%4/4100%1670001016
45D. Hall15:1142/366.7%0/00%0/00%202111217
77S. McKissic13:0521/1100%0/00%0/00%011211015
94E. Fournier23:25369/1181.8%5/955.6%3/560%1013110136
TOTAL200:0010430/3781.1%8/2532.0%20/2290.9%718252587314136

Fenerbahce Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0A. Bacot Jr.11:3800/20%0/10%0/10%0/00%01102200-33
1M. Birsen *21:4931/250%0/10%1/1100%0/00%1120311144
2W. Baldwin IV *29:19167/1258.3%5/862.5%2/450%0/00%022844001919
8T. Horton-Tucker26:363012/1770.6%8/1080%4/757.1%2/2100%246366103131
10M. Mahmutoglu00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11B. Boston Jr. *22:1663/837.5%3/650%0/20%0/00%10103101-2-2
13T. Biberovic *30:54154/580%0/00%4/580%3/3100%033330001919
17O. Bitim08:5400/30%0/10%0/20%0/00%11201001-3-3
32A. Zagars10:2920/10%0/10%0/00%2/2100%0002411144
50B. Colson21:03135/955.6%2/366.7%3/650%0/00%112150101010
92K. Birch *17:0221/250%1/250%0/00%0/00%0221312022
TOTAL2008733/6154.1%19/3357.6%14/2850%7/7100%817251820176284
     

