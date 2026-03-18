Γιασικεβίτσιους: «Τα σουτ του Φουρνιέ δείχνουν ότι έκανα πολύ κακή δουλειά!»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξήγησε πως η Φενέρμπαχτσε ίσως δεν πίστεψε ότι μπορούσε να κερδίσει στο ΣΕΦ, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόδοση του Εβάν Φουρνιέ.



Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ: «Συγχαρητήρια στον Γιώργο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Προφανώς ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Όσο για τη δική μας εμφάνιση, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω. Είναι σαν να πέρασαν αυτές οι δύο μέρες και να μην καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς δεν προετοίμασα καθόλου την ομάδα.

Αν δει κανείς τα νούμερα... Ο Φουρνιέ είχε έντεκα προσπάθειες, ο Βεζένκοβ έντεκα προσπάθειες, μιλάμε μόνο για δίποντα. Ουσιαστικά όλοι οι βασικοί παίκτες σούταραν. Ίσως με εξαίρεση τον Τάιλερ, που δεν ήταν σε καλή βραδιά. Τρεις παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού μοίρασαν μαζί δέκα ασίστ.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν προετοίμασα την ομάδα. Ίσως και η ίδια η ομάδα να μην πίστεψε ότι μπορούσε να κερδίσει, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όμως αυτή δεν είναι καλή εικόνα για εμάς. Είναι μακράν η χειρότερη αμυντική μας εμφάνιση σε όλη τη σεζόν.

Σε ερώτηση για την απόδοση του Εβάν Φουρνιέ, είπε: «Πιστεύω ότι είναι πάντα ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εκείνος έκανε μια φανταστική βραδιά, όπου του βγήκαν πολλά. Όπως είπα, σούταρε έντεκα δίποντα και εννέα τρίποντα. Αυτό δείχνει ότι έγινε πολύ κακή δουλειά από τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε στην προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».