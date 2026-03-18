Μπαρτζώκας: «Δεδομένο ότι έχουμε καλή ομάδα, αλλά υπάρχουν κι άλλες 14-15 που κάποιες απ' αυτές θα μείνουν έξω»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την κατάσταση της ομάδας του και στο βάθος που έχει το ρόστερ.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική (19/03, 21:15) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την τελική κατάταξη και την ποιότητα των ομάδων που ανταγωνίζονται.

Αναλυτικά

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Με τους τραυματισμούς είχε μια πτώση στην απόδοσή της. Μάλλον θα παίξει ο Καμπαρό. Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή της θέλει να παίζει σε μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να κάνουμε καλές επιλογές στην επίθεση. Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Αυτό είπα και στους παίκτες. Αυτό που σου δίνει καλή πορεία στην EuroLeague είναι η σταθερότητα. Να ξεχάσουμε τη χθεσινή εμφάνιση και να παίξουμε καλά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά δεν είναι έτσι».

Για την τελική κατάταξη: «Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κατάταξη. Για παράδειγμα το Ντουμπάι έχασε εντός έδρας από την Παρτίζαν. Πολλά παιχνίδια εξ’ αναβολής γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές συνθήκες. Τα παιχνίδια στην Ισπανία των ισραηλινών ομάδων γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας και δεν κοιτάμε τίποτε άλλο».

Για όσους δεν αγωνίστηκαν με τη Φενέρμπαχτσε: «Το καλό για εμάς είναι ότι αυτοί που έπαιξαν χθες συν τους τρεις που δεν είχαν δικαίωμα αύριο θα είναι διαθέσιμοι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Για το αν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε 100 πόντους απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα τον ενθάρρυνε ψυχολογικά: «Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων των δημοσιογράφων έχουν να κάνουν με την ψυχολογία της ομάδας. Στη Μονακό ένας παίκτης με εξαιρετικό ποσοστό έχασε μια βολή και χάσαμε το ματς. Στο μπάσκετ υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες. Το ότι βάλαμε 100 πόντους ισχύει, αλλά είχαν και απουσίες. Ιδίως στην άμυνα. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο αυτό που έχουμε. Δεν πρέπει να βγάζουμε μεγάλα συμπεράσματα. Έχουμε μια καλή ομάδα, αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται από την κατάταξη. Υπάρχουν 14-15 πολύ καλές ομάδες και κάποιες από αυτές θα μείνουν εκτός συνέχειας».

Για το βάθος στο ρόστερ: «Το ρόστερ είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Το ζήτημα είναι να είναι το ρόστερ υγιές για να υπάρχει εξέλιξη της ομάδας. Και οι τέσσερις γκαρντ μας έμειναν έξω διάστημα. Μια ομάδα εξελίσσεται όταν προπονείται και όταν παίζει μαζί. Το ότι έχουμε βάθος στο ρόστερ μας είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Όσο πιο καλό είναι το ρόστερ τόσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες όλων».