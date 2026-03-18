Μπαρτζώκας: «Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι για 35 λεπτά»

O προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός με τον Έβαν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας και τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι πολύ καλός επιβλήθηκε (104-87) της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

«Θα ήθελα να συγχαρώ προφανώς τους παίκτες της ομάδας μας γιατί έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι υπό περίεργες καταστάσεις. Εννοώ τις απουσίες σημαντικών παικτών και στις δυο ομάδες. Αλλά και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά και νομίζω ότι για εμάς για 35 λεπτά κάναμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Οι φίλαθλοί μας βοήθησαν πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Τους ευχαριστώ πολύ» δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.

Για τα στατιστικά του Τόμας Γουόκαπ στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε ο τεχνικός των Πειραιωτών, σχολίασε: «Είμαι 6μισι χρόνια στην ομάδα στη δεύτερη θητεία μου και ο Τόμας είναι πέντε. Συνήθως αυτή η κουβέντα γίνεται για το πόσο σημαντικός παίκτης είναι. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες. Ο τρόπος που αμύνεται, που κατευθύνει την ομάδα, παίζει απλά και κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του».

Σε ερώτηση για το πόσο έχει πεισμώσει ο Φουρνιέ μετά την ήττα στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Δεν ξέρω αν τον έχει πεισμώσει. Ένας αθλητής που έχει παίξει τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, έχει κίνητρο κάθε μέρα. Η συνέντευξη που έδωσε στην Equipe τα λέει όλα. Είπε ότι δουλεύει 150% στην προπόνηση, που έτσι είναι και σας διαβεβαιώνω για αυτό. Αυτό συμβαίνει είτε όταν χάνουμε σε έναν ημιτελικό, είτε όταν παίρνουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι και αυτό που δεν πρέπει να ζητάμε από τους παίκτες, είναι να είναι υπεράνθρωποι. Κάποιες φορές θα παίζουν καλά και κάποιες όχι. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Το θετικό για εμάς είναι ότι έχουμε αρκετούς παίκτες πλέον και ακόμη και αν δεν παίξει κάποιος καλά, θα παίξει κάποιος άλλος ίσως. Γενικά νομίζω ότι αυτή η νίκη μας εδραιώνει στις 6 ομάδες. Δεν εννοώ φυσικά μαθηματικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια σημαντική νίκη και από εκεί και πέρα, αν διαχειριστούμε καλά τα πράγματα και πάντα με την ίδια τακτική, δηλαδή τώρα να σκεφτούμε μόνο το ματς με την Μπασκόνια, θα κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την προετοιμασία του αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια: «Δεν υπάρχει μια πεπατημένη σε αυτό. Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι στο Παρίσι και ένα κακό ομαδικά παιχνίδι στο Μονακό. Βεβαίως ας μην υποτιμάμε ομάδες που έχουν απουσίες. Συχνά συσπειρώνονται, παίζουν πιο δυνατά, έχουν μεγάλο κίνητρο και επαναλαμβάνω δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους παίκτες, που πρέπει να καταλάβουμε ότι όσους βαθμούς πήραμε από τη νίκη σήμερα, άλλους τόσους θα πάρουμε και αν νικήσουμε την Πέμπτη και πρέπει να συμπληρώσουμε τον απαραίτητο αριθμό νικών για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Αύριο έχουμε να δείξουμε την άμυνα που παίζει η Μπασκόνια, μεθαύριο την επίθεση και να παίξουμε το παιχνίδι. Οι παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα, να κάνουν περισσότερη προπόνηση από αυτούς που έπαιξαν. Αυτή είναι η ρουτίνα μας. Η επιρροή των προπονητών αρχίζει με τόσα παιχνίδια να γίνεται όλο και λιγότερη. Το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ. Πραγματικά σας λέω, εγώ νιώθω εξαντλημένος, σκεφτείτε οι παίκτες. Ο Απρίλιος είναι πιο βατός μήνας για εμάς. Αυτός ο μήνας είναι πολύ επίπονος».

