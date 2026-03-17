Εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά ευστοχίας του Ολυμπιακού ειδικά στο δίποντο με τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ να αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ κυριάρχησε στο παρκέ σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας 36 πόντους με τους 33 να τους πετυχαίνει μάλιστα σε 20 λεπτά!

Πέρα από το «μαγικό» βράδυ του Φουρνιέ, σύσσωμος ο Ολυμπιακός είχε εξαιρετικά ποσοστά εστοχίας ειδικά στα δίποντα. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση έχοντας τέσσερις παίκτες με 100% στις προσπάθειές τους. Τόμας Γουόκαπ (2/2), Άλεκ Πίτερς (2/2), Νίκολα Μιλουτίνοφ (1/1) και Σακίλ ΜακΚίσικ (1/1) ήταν οι... ύποπτοι, όμως το διακύβευμα είναι ακόμα πιο σπουδαίο αν κοιτάξει κανείς πιο λεπτομερώς την στατιστική των πρωταγωνιστών.

Ο Σάσα Βεζένκοβ από τη μία είχε ποσοστό ευστοχίας 90.09% (10/11) κι ας μην στάθηκε τυχερός από τα 6.75 και ο Εβάν Φουρνιέ από την άλλη είχε το εξίσου εντυπωσιακό 81.8% με 9/11 ενώ μέτρησε και 5/9 τρίποντα (55.6%).

Οι δύο «ερυθρόλευκοι» αστέρες συνδυάστηκαν και διαδραμμάτισαν τον κυριότερο ρόλο για το εξωπραγματικό 81% στα τρίποντα του Ολυμπιακού ευστοχώντας σε 19 από τα 22 δίποντα που επιχείρησαν.