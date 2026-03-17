Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 36 πόντους.

Σε μυθικό βράδυ βρισκόταν ο Εβάν Φουρνιέ στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με 104-87.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ευθρολεύκων» ήταν σε... δαιμονιώδη κατάσταση και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα των Πειραιωτών, σκοράροντας 36 πόντους με τους 33 να τους σημειώνει σε 20 λεπτά!

Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του (32π) το οποίο το είχε κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Επίσης πέτυχε και ρεκόρ στην αξιολόγηση, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα απόψε.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Εβάν Φουρνιέ: