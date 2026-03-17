Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Ο Φουρνιέ πέτυχε ρεκόρ καριέρας!
Σε μυθικό βράδυ βρισκόταν ο Εβάν Φουρνιέ στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με 104-87.
Ο Γάλλος γκαρντ των «ευθρολεύκων» ήταν σε... δαιμονιώδη κατάσταση και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα των Πειραιωτών, σκοράροντας 36 πόντους με τους 33 να τους σημειώνει σε 20 λεπτά!
Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του (32π) το οποίο το είχε κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Επίσης πέτυχε και ρεκόρ στην αξιολόγηση, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα απόψε.
Αναλυτικά τα στατιστικά του Εβάν Φουρνιέ:
- 36 πόντοι (9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές)
- 1 ριμπάουντ
- 3 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 1 λάθος
- 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:25 λεπτά συμμετοχής.
