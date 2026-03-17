Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έξι αναμετρήσεις μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου, με στόχο να εδραιωθεί στην τετράδα της κατάταξης και να παραταχθεί στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας.

Οι Πειραιώτες αφήνουν πίσω τους τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και επικεντρώνονται στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Μπασκόνια, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Πέμπτη 19/3 στις 21:15. Στον αγώνα του πρώτου γύρου, στη Fernando Buesa Arena, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 96-102.

Η Μπασκόνια, που κατέκτησε το Copa del Rey στο ισπανικό Final 8, βρίσκεται στη 19η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-22.