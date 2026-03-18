Φουρνιέ: «Η εικόνα μου και η αντίδρασή μου στο ματς με τον Πανιώνιο δεν ήταν η καλύτερη»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο ΣΕΦ με τον Εβάν Φουρνιέ να αναφέρεται τόσο στην προσωπική του απόδοση, όσο και για το περιστατικό στην αναμέτρηση κόντρα στον Πανιώνιο.

Επίσης μίλησε και για τη σχέση του με τον Σάσα Βεζένκοβ, ενώ τόνισε πως ο Χόρτον Τάκερ είναι πραγματικά καλός παίκτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Αισθανόμουν όμορφα, είχα αυτοπεποίθηση, στην αρχή έβαλα κάποια εύκολα σουτ και μετά συνέχισα γιατί βρήκα ρυθμό. Μετά ήταν μια καλή βραδιά.

Παίζουν την καλύτερη άμυνα μακράν. Είχαμε κίνητρο μετά την ήττα από την Μονακό.

Κάποιες φορές έχουμε προβλήματα στις αλλαγές και ένας εναντίον ενός. Σήμερα ήταν μια βραδιά που επιτεθήκαμε καλά. Ήταν μια περίεργη βέβαια βραδιά στην οποία έλλειπαν πολλοί παίκτες και από τις δύο ομάδες».

«Μετά την Μονακό θέλαμε να παίξουμε καλύτερα, καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να χάνουμε ματς. Ήταν πολύ σημαντικό το βίντεο που είδαμε και ακούσαμε από τον προπονητή. Μας άνοιξε τα μάτια. Με τον Πανιώνιο δεν ήταν τόσο σημαντικό αλλά απόψε ήμασταν συγκεντρωμένοι.

Για τον Χόρτον Τάκερ: «Ο Χόρτον Τάκερ είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης, έχει δυνατή σωματική διάπλαση, ανοικτούς ώμους. Ξέρει πώς να παίξει ένας εναντίον ενός, είναι γρήγορος. Είναι καλό που έρχονται τέτοιοι παίκτες στην EuroLeague. Στην θέση μου μπορείς να διαβάσεις το παιχνίδι. Το κάνω ερχόμενος από τον πάγκο. Προσπαθώ να βοηθώ όπως μπορώ, με την εμπειρία μου. Προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο».

Για το περιστατικό με τον Πανιώνιο: «Η εικόνα μου και η αντίδραση μου στο ματς με τον Πανιώνιο δεν ήταν η καλύτερη. Ξέφυγα, αποβλήθηκα, δεν έπρεπε, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιες συμπεριφορές. Ζήτησα συγνώμη πάντως από τον προπονητή και όλη την ομάδα. Από την αρχή δεν είχα το μυαλό μου, είχα νεύρα με διάφορα πράγματα. Όταν είμαι καλά συνήθως αυτά δεν με επηρεάζουν».

Για τον Σάσα Βεένκοβ: «Με τον Βεζένκοβ έχουμε μιλήσει, ήταν ο πρώτος που μίλησε όταν ήρθα. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Είναι ένα υπέροχο παιδί».