Βεζένκοβ: «Περιμένουμε γλυκά από τον Φουρνιέ»

Για τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στον Ολυμπιακό επί της Φενέρμπαχτσε αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA ο Σάσα Βεζένκοβ, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο ΣΕΦ με τον Σάσα Βεζένκοβ να στέκεται στην εμφάνιση της ομάδας του που τους έδωσε τη νίκη.

Επίσης ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε και την απόδοση του Εβάν Φουρνιέ, λέγοντας πως περιμένει ξέρουν τι παίκτης είναι και περιμένουν να τον κεράσουν γλυκά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Δε μου αρέσει να αναφέρομαι ονομαστικά σε κανέναν, αλλά πρέπει να πω ένα ‘μπράβο’ στον Φουρνιέ. Πέρασε δύο δύσκολες ημέρες (σ.σ. λόγω του επεισοδίου με οπαδό του Πανιωνίου στη Γλυφάδα). Καταλαβαίνω γιατί, το κατάλαβε κι αυτός. Δε θέλω να το σχολιάσω. Τι εμφάνιση ήταν αυτή! Τον ευχαριστούμε. Ξέρουμε τι παίκτης είναι, περιμένουμε γλυκά».

Όσο για τη νίκη επί της τουρκικής ομάδας, που διέθετε (78,9π.) και διαθέτει (79,7π.) την κορυφαία άμυνα στην EuroLeague:«Ξέραμε τα προβλήματα της Φενέρμπαχτσε, μη λέμε ψέματα μεταξύ μας. Είναι η πληρέστερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι στην πρώτη θέση, διαθέτει απίθανο προπονητή, απίθανο προπονητικό επιτελείο, απίθανους παίκτες και εξαιρουμένου του πρώτου μήνα παίζουν καθ’ όλη τη χρονιά στο υψηλότερο επίπεδο. Ξέραμε πως τους πετυχαίνουμε σε περίεργη φάση κι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε με εμφατικό τρόπο. Κάθε νίκη στην Ευρωλίγκα μετρά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας και να συνεχίσουμε να χτίζουμε και να βελτιωνόμαστε».

Για το αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: «Για να είμαι ειλικρινής, μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα στην άμυνα. Δεν κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι αμυντικά. Αλλά ξέρω πώς έχει η κατάσταση στην Φενέρμπαχτσε. Ήμασταν στην ίδια τα τελευταία δύο χρόνια. Είσαι στην πρώτη θέση, έχεις απουσίες και δεν πειράζει να κάνεις μία ήττα. Αδράξαμε την ευκαιρία. Παίξαμε εξαιρετικά στην επίθεση και ξεπεράσαμε τους 100 πόντους. Ξέραμε πως ήθελαν να περιορίσουμε το passing game μας, παίζουν δυνατά και με πολλή τακτική. Όποιος παίκτης του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ συνεισέφερε κι αυτός. Ακολουθεί, όμως, παιχνίδι την Πέμπτη (σ.σ. vs. Βαλένθια 19/3, 21:15/Novasports Prime) και πλέον επικεντρωνόμαστε σε αυτό».