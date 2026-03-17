Φουρνιέ: «Γι' αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 104-87 και τον Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο πόσο σημαντική νίκη για την ομάδα του.
Επίσης ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» μίλησε και για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, τονίζοντας πως ο καθένας πρέπει να τη ζήσει έστω μία φορά στη ζωή του, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο που ήρθε στον Ολυμπιακό.
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτζώκας: «Η επίθεσή μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Εβάν»
Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:
«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας. Έπρεπε να γυρίσουμε την κατάσταση μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μονακό. Ένιωθα πολύ καλά από την αρχή.
Αυτή είναι η ατμόσφαιρα για την οποία ήρθα στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να είμαι εδώ. Κάθε παίκτης πρέπει να το ζήσει αυτό μία φορά στη ζωή του. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο ματς κόντρα στην Μπασκόνια»
