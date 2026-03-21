Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η Ερντέμ δέχθηκε τεχνική ποινή και πέταξε κάτω την πατερίτσα της!
Η Σελέν Ερντέμ εκνευρίστηκε με τους διαιτητές, διαμαρτυρήθηκε, δέχθηκε τεχνική ποινή και... ξέσπασε στην πατερίτσα της!
Η Σελέν Ερντέμ μπορεί να χρησιμοποιεί την πατερίτσα για να περπατήσει, όμως αυτό δεν την εμπόδισε από το να την πετάξει από τα νεύρα της.
Συγκεκριμένα, μετά από ένα σφύριγμα με το οποίο δεν συμφώνησε η Ερντέμ, διαμαρτυρήθηκε, με τους διαιτητές να την χρεώνουν με τεχνική ποινή.
Εκείνη με τη σειρά της ξέσπασε ρίχνοντας στο έδαφος την πατερίτσα της, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.