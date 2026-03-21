Η Σελέν Ερντέμ εκνευρίστηκε με τους διαιτητές, διαμαρτυρήθηκε, δέχθηκε τεχνική ποινή και... ξέσπασε στην πατερίτσα της!

Η Σελέν Ερντέμ μπορεί να χρησιμοποιεί την πατερίτσα για να περπατήσει, όμως αυτό δεν την εμπόδισε από το να την πετάξει από τα νεύρα της.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα σφύριγμα με το οποίο δεν συμφώνησε η Ερντέμ, διαμαρτυρήθηκε, με τους διαιτητές να την χρεώνουν με τεχνική ποινή.

Εκείνη με τη σειρά της ξέσπασε ρίχνοντας στο έδαφος την πατερίτσα της, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον εκνευρισμό της.