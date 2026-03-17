Η απάντηση Φουρνιέ για τον Ντόρσεϊ: «Όταν παίξαμε μαζί στη Βαρκελώνη, ήμασταν γελοίοι - Τότε κάναμε μια μεγάλη συνάντηση»

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στο ματς που έχασε ο Ολυμπιακό από τη Μπαρτσελόνα και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική Equipe και τόνισε πως θα σταματήσει το μπάσκετ μόλις λήξει το συμβόλαιο μ,ε τον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στο ενδεχόμενο να κατακτήσει τη EuroLeague μέσα στο Telekom Center Athens.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο γεγονός πως ο Ντόρσεϊ ξεκινά βασικός και ο ίδιος έρχεται από τον πάγκο, θυμίζοντας και την ήττα από τη Μπαρτσελόνα.

«Άρπαξε την ευκαιρία. Όταν επέστρεψα, όταν μπήκα στην αρχική πεντάδα (μαζί του), υπήρχε έλλειψη ισορροπίας. Χάσαμε στη Βαρκελώνη (85-98), ήμασταν γελοίοι, το χειρότερο μας παιχνίδι.

Μετά, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση με την ομάδα. Από τότε, έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή, έχουμε μεταμορφωθεί. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν κοιτάμε πια πίσω.

Ξεκινάω από τον πάγκο; Παίζουμε καλά, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν αλλάζει και πολλά. Με βάζει σε ρόλο παρατηρητή, να μπαίνω για να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα, να διατηρώ το επίπεδο αν η επίθεση λειτουργεί, να είμαι επιθετικός και δημιουργικός αν χρειαστεί.

Πρέπει να καλύπτω τα κενά, παρέχοντας ταυτόχρονα την ίδια ηγεσία, με μεγάλη ευθύνη. Όταν σκοράρω 32 πόντους, είναι επειδή το απαιτεί το παιχνίδι, επειδή υπάρχουν τραυματισμοί. Το να σουτάρω δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα (γελάει). Αλλά ποτέ δεν έχω επικεντρωθεί στους αριθμούς.

Πόσο μάλλον στην ηλικία μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η νίκη. Τα ρεκόρ, δεν με νοιάζουν καθόλου», ανέφερε για το θέμα.