Σοκ στη Γαλλία: 24χρονος βρέθηκε με ενεργό βλήμα στο σώμα του

Σοκ στο νοσοκομείο της Τουλούζ: 24χρονος προσήλθε με έντονους πόνους και οι γιατροί βρήκαν ενεργό βλήμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μία πρωτοφανής περίπτωση έφτασε το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο Rangueil της Τουλούζ, στη Γαλλία, σπάζοντας τη ρουτίνα των γιατρών και των νοσηλευτών. Ένας 24χρονος Γάλλος προσήλθε με έντονους πόνους στην περιοχή του πρωκτού, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία.

Η γρήγορη εξέταση αποκάλυψε ότι στο σώμα του είχε σφηνωθεί ένα μεγάλο αντικείμενο. Ο νεαρός οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πηγή που ενημέρωσε τη Daily Mail, «βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας δυσφορίας, έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στο ορθό του».

Η επέμβαση αποκάλυψε ότι το αντικείμενο ήταν ένα ενεργό βλήμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατασκευής 1918, από ορείχαλκο και χαλκό, μήκους 20 εκατοστών και διαμέτρου 37 mm.

Λόγω του κινδύνου, το προσωπικό και οι ασθενείς εκκένωσαν το νοσοκομείο, ενώ κλήθηκαν πυροτεχνουργοί για την ασφαλή αφαίρεση του βλήματος. Δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από τα επείγοντα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει το προσωπικό στη θέση του.

Τα συγκεκριμένα βλήματα χρησιμοποιήθηκαν από τον γερμανικό στρατό προς το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί στο Δυτικό Μέτωπο μεταξύ 1914 και 1918.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ