Μπήκε στο Lidl με 1 λίρα και κατάφερε να αγοράσει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό

Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με 1 λίρα. Όχι ως challenge, αλλά ως μια δοκιμή που λέει πολλά για το πώς μετριέται πια η καθημερινότητα.

Η ιδέα ξεκίνησε σαν προσωπική πρόκληση. Η Emma, μητέρα ενός παιδιού, μπήκε στο Lidl έχοντας στην τσέπη της μόλις 1 λίρα, με στόχο να δει αν μπορεί να βγάλει ολόκληρη τη μέρα φαγητό. Όχι κάποιο lifestyle πείραμα, αλλά μια δοκιμή που ακουμπά κατευθείαν στην πραγματικότητα της ακρίβειας.

Κατέγραψε όλη τη διαδικασία σε βίντεο, μιλώντας ανοιχτά για κάθε επιλογή της και προσπαθώντας να μην ξεφύγει ούτε λεπτό από το αυστηρό όριο. Αυτό που ακολούθησε άφησε πολλούς με το στόμα ανοιχτό.

Πώς έβγαλε τρία γεύματα με 1 λίρα

Για το πρωινό, η Emma ξεκίνησε από το αρτοποιείο του καταστήματος. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Lidl, κατάφερε να πάρει δωρεάν ένα pain au chocolat, επιλέγοντας μάλιστα το μεγαλύτερο που βρήκε στο ράφι. Έτσι, το πρώτο γεύμα της ημέρας δεν κόστισε απολύτως τίποτα.

Στη συνέχεια, άρχισε να σκέφτεται το βραδινό. Ανάμεσα σε διάφορες επιλογές κονσέρβας, κατέληξε στα spaghetti hoops, που κόστιζαν μόλις 20 πένες. Το σχέδιο ήταν απλό: να τα συνδυάσει με μια πατάτα. Πήγε στα οπωροκηπευτικά και διάλεξε προσεκτικά μια μεσαίου μεγέθους πατάτα, ελπίζοντας να μην τη βγάλει εκτός budget –κάτι που τελικά κατάφερε.

Το μεσημεριανό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Σκέφτηκε ρύζι, noodles ή έτοιμες σούπες τύπου Pot Noodle, όμως οι περισσότερες επιλογές είτε ξεπερνούσαν το 1 £ είτε απαιτούσαν πρόσθετα υλικά, όπως γάλα. Τελικά, κατέληξε σε basic curry noodles, μια από τις πιο φθηνές λύσεις στο ράφι.

Όταν άπλωσε τα ψώνια στο τραπέζι του σπιτιού της, το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, όλα μέσα στο όριο της 1 λίρας.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν πρόκειται για την πιο θρεπτική μέρα διατροφής, όμως τόνισε ότι την κράτησε χορτάτη και απέδειξε πως, με πολύ προσεκτικές επιλογές, γίνεται να «βγει» μια ολόκληρη μέρα φαγητό.

Το βίντεο προκάλεσε συζήτηση, όχι τόσο για το αν είναι υγιεινό, αλλά για το τι λέει αυτό το πείραμα για την εποχή μας. Για το πώς μικρές εκπτώσεις, εφαρμογές και βασικά προϊόντα μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν κάθε νόμισμα μετράει.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα δεν είναι αν γίνεται, αλλά γιατί χρειάζεται να γίνεται...