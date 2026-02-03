Πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα σχετικά με τη νέα λίστα που θα πρέπει να καταθέσει η ΑΕΚ στην UEFA ως την Πέμπτη (5/2) για τη συνέχεια του Conference League.

Η ΑΕΚ, όπως και οι άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, πρέπει την Πέμπτη (5/2) να υποβάλει στην UEFA τη νέα λίστα για τη συνέχεια του Conference League.

Η Ένωση βρίσκεται ήδη στους 16 της διοργάνωσης και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου που θα προκύψει από τα ζευγάρια Νόα - Άλκμααρ και Ντρίτα - Τσέλιε, με τα ματς να διεξάγονται στις 12 και 19 Μαρτίου.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέχρι και σε τρεις αλλαγές στην ευρωπαϊκή τους λίστα ως το deadline της ερχόμενης Πέμπτης. Πάμε να δούμε τι ισχύει τη δεδομένη στιγμή.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ μειώθηκε κατά ένα όνομα από τη στιγμή που ο Χρυσόπουλος αποχώρησε καθώς δόθηκε δανεικός στη Μάντοβα. Κάτι που σημαίνει ότι διαθέτει 17 μη γηγενείς, τρεις γηγενείς της Ομοσπονδίας, έναν γηγενή της ΑΕΚ και έπειτα δύο παίκτες από τη λίστα Β.

Πώς διαμορφώνεται τώρα η λίστα της ΑΕΚ στην UEFA

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.

Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος

Γηγενείς ΑΕΚ: Αγγελόπουλος

Λίστα Β: Μπαλαμώτης, Κοσίδης

Ποιοι βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή εκτός ευρωπαϊκή λίστας

Αυτή τη στιγμή εκτός λίστας της UEFA είναι τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου, δηλαδή οι Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό, οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς και Καλοσκάμης (ο Λιούμπισιτς είχε προστεθεί προσωρινά για να αντικαταστήσει τον Ζίνι που είχε μείνει εκτός με δίμηνο τραυματισμό) και ο Γιόνσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται.

Ποιες είναι οι πιθανές κινήσεις για τις τρεις αλλαγές στη λίστα

Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν τρεις γηγενείς της Ομοσπονδίας από τους τέσσερις, μετά την αποχώρηση του Χρυσόπουλου. Συνεπώς αυτή τη θέση μπορεί να την καλύψει ο Καλοσκάμης. Από την άλλη βέβαια θα μπορούσε θεωρητικά αυτή η θέση να μείνει κενή και να γίνονταν τρεις αλλαγές στους 17 μη γηγενείς, ωστόσο αυτό θα μείωνε κατά έναν τον αριθμό των παικτών της τελικής λίστας.

Από τους μη γηγενείς που είναι εκτός λίστας ο Βάργκα πρέπει να θεωρείται σίγουρος για να αντικαταστήσει πιθανότατα τον Πιερό και από εκεί και πέρα μένει να φανεί ποιος θα είναι ο ένας ή οι δύο ποδοσφαιριστές από τους Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Ζοάο Μάριο και Λιούμπισιτς που θα μπουν και ποιος ή ποιοι θα βγουν για να τους αντικαταστήσουν.