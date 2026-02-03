Το USS Abraham Lincoln είναι η «πλωτή πυρηνική πόλη» των ΗΠΑ που κατευθύνεται όλο και πιο κοντά στο Ιράν την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνονται.

Με τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, έχει δοθεί εντολή σε μια «πλωτή πυρηνική πόλη» να κατευθυνθεί πιο κοντά στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για το USS Abraham Lincoln, το αεροπλανοφόρο-θωρηκτό, το οποίο στέλνει στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το USS Abraham Lincoln είναι αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, που χρησιμοποιεί δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για την κίνησή του και μπορεί να λειτουργεί έως και 25 χρόνια χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό.

Μια διαδικασία που ονομάζεται «Ανακαίνιση και Ενδιάμεσος Ανεφοδιασμός» πρέπει να ολοκληρωθεί για να ανανεωθεί η διάρκεια ζωής του πλοίου. Το USS Abraham Lincoln προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία το 2017, οπότε μπορεί να συνεχίσει για αρκετά ακόμα χρόνια.

Μια... πλωτή πόλη

Αυτό το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια «πλωτή πόλη» με δυνατότητα φιλοξενίας χιλιάδων ανθρώπων και δεν χρειάζεται να σταματήσει για καύσιμα για χρόνια, αν και δεν ισχύει το ίδιο για το πλήρωμα.

Το πλήρωμα του πλοίου φέρεται να καταναλώνει περίπου 65.000 δολάρια σε τρόφιμα την ημέρα, με 800 καρβέλια ψωμί και 600 γαλόνια γάλα να χρησιμοποιούνται καθημερινά, ενώ σύμφωνα με το WION, το κόστος λειτουργίας του φτάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, χρήματα που πηγαίνουν σε μισθούς πληρώματος, τρόφιμα και συντήρηση του πλοίου.

Οι καταστροφικές δυνατότητες αυτού του πυρηνοκίνητου κολοσσού της θάλασσας βρίσκονται στην αεροπορική του ομάδα. Ως αεροπλανοφόρο, ουσιαστικά είναι μια γιγάντια πλωτή αεροπορική βάση σχεδιασμένη να μεταφέρει τα αεροσκάφη πιο κοντά εκεί όπου χρειάζονται.

Διαθέτει το δικό του σύνολο πυραύλων για να προστατεύεται από επιθέσεις, ενώ έχει χώρο για έως και 90 αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και ελικόπτερα για να προκαλέσουν σημαντική ζημιά.

Ίσως το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο

Αυτή η «πλωτή πυρηνική πόλη» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα, πιο ακριβά και πιο επικίνδυνα όπλα πολέμου στον κόσμο. Θα μπορούσε να αναλάβει δράση αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος «τελειώνει» για να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Από την άλλη, το USS Abraham Lincoln έχει υπάρξει σημείο αμερικανικής καταστροφής σε προηγούμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς εκεί ο Τζορτζ Μπους είχε δηλώσει το 2003 «αποστολή ολοκληρωμένη» για τις ΗΠΑ στο Ιράκ, όταν η κατάσταση θα διαρκούσε πολύ περισσότερο.

