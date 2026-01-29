Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation για τον Φεβρουάριο έρχονται με μποξ και αερομαχίες

Τα παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Φεβρουάριο ξεχωρίζουν

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τα PlayStation Plus Essential games του Φεβρουαρίου, με τη νέα τετράδα να είναι διαθέσιμη από τις 3 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου για όλους τους συνδρομητές και των τριών βαθμίδων του PlayStation Plus – Essential, Extra και Premium.

Από το νέο αυτό line up ξεχωρίζει το Undisputed, το επίσημα αδειοδοτημένο boxing game που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 και προσφέρεται αποκλειστικά σε έκδοση για PS5, δίνοντας στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων την ευκαιρία να δοκιμάσουν έναν από τους πιο σύγχρονους προσομοιωτές πυγμαχίας.

Μαζί του συναντάμε το Subnautica: Below Zero, το survival adventure όπου ο παίκτης προσπαθεί να ανακαλύψει τι συνέβη στην αδερφή του και το οποίο διατίθεται τόσο σε έκδοση PS4 όσο και PS5.

Το τρίτο game είναι το Ultros, ένα sci fi action game με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, την οποία “υπογράφει” ο El Huervo – γνωστός από τη δουλειά του στο Hotline Miami.

Τέλος, το τέταρτο παιχνίδι του μήνα είναι το Ace Combat 7: Skies Unknown, το game αερομαχιών της Bandai Namco, το οποίο έρχεται μέσω της υπηρεσίας μόνο σε έκδοση για PS4.

Όλα τα παιχνίδια μπορούν να προστεθούν στη βιβλιοθήκη των χρηστών μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παραμένουν προσβάσιμα για όσο διατηρούν ενεργή συνδρομή σε οποιαδήποτε βαθμίδα του PS Plus. Παράλληλα, οι παίκτες έχουν περιθώριο μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου για να προσθέσουν στη συλλογή τους τα Essential games του Ιανουαρίου, τα Need for Speed Unbound, Disney’s Epic Mickey Rebrushed και Core Keeper.