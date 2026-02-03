Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

Η Generation Z, σύμφωνα με νευροεπιστήμονα, κάνει ένα βήμα πίσω στην εξελικτική διαδικασία της ανθρωπότητας.

Η Generation Z είναι η πρώτη γενιά, από τότε που τηρούνται συστηματικά αρχεία γνωστικής ανάπτυξης στα τέλη του 19ου αιώνα, που εμφανίζει χαμηλότερες επιδόσεις από την προηγούμενη. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο έναν τομέα, αλλά εκτείνεται στην προσοχή, τη μνήμη, την ανάγνωση, τα μαθηματικά, την επίλυση προβλημάτων και συνολικά στον δείκτη νοημοσύνης (IQ).

Αυτό υποστήριξε ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας των ΗΠΑ ο δρ Τζάρεντ Κούνεϊ Χόρβαθ, πρώην εκπαιδευτικός και νυν νευροεπιστήμονας, ο οποίος αποδίδει τη γνωστική στασιμότητα –και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποχώρηση– στην υπερβολική εξάρτηση από την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr