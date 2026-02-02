Eurovision 2026: Ο Akylas με το Ferto πρώτος στη δημοσκόπηση του κοινού

Με 7.580 ψήφους, το κοινό της Eurovisionfun.com ανέδειξε τον Akylas και το τραγούδι Ferto ως προτιμώμενο υποψήφιο για την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Μεγάλη συμμετοχή κατέγραψε η δημοσκόπηση του εξειδικευμένου site Eurovisionfun.com για τον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας και τον εκπρόσωπο της χώρας μας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στο Instagram της σελίδας, όπου οι ακόλουθοι ανέρχονται σε 26.000, ψήφισαν συνολικά 7.580 άτομα. Ο νικητής -σύμφωνα με τα προγνωστικά και τη συζήτηση στα social media- αναδείχθηκε ο Akylas με το τραγούδι του Ferto, με σχεδόν 38% ποσοστό!

Η ανακοίνωση του Eurovisionfun.com για τα αποτελέσματα αναφέρει: «Τα τελικά αποτελέσματα του poll – Νικητής ο Ακύλας και το Ferto! Με 7.580 μοναδικές ψήφους ολοκληρώθηκε το μεγάλο poll για το ποιος θέλετε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μαζική συμμετοχή σας, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ανυπομονούμε να δούμε και τα 28 τραγούδια στη σκηνή του Sing For Greece 2026. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλή επιτυχία, Ελλάδα! 🇬🇷💜»

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού δείχνουν τη δυναμική που έχει ήδη αποκτήσει ο Akylas και το Ferto, καθώς πλησιάζουμε στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

