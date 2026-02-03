Χαμός στο τραμ: Πιτσιρικάδες πετούσαν συσκευή ερωτικού βοηθήματος σε επιβάτες προκαλώντας αναστάτωση (vid)

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στο τραμ, όταν μια ομάδα νεαρών άρχισε να πετάει στους επιβάτες συσκευή ερωτικού βοηθήματος.

Πανικός επικράτησε στο τραμ, όταν μια ομάδα πιτσιρικάδων άρχισε να πετάει συσκευή ερωτικού βοηθήματος από καουτσούκ σε επιβάτες.

Όπως αναφέρει στον ΣΚΑΪ μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν μέσα στο βαγόνι, περίπου δέκα μαυροφορεμένοι νεαροί μπήκαν στον Σταθμό Ελληνικό στο τραμ και άρχισαν να πετούν να πετούν το ερωτικό βοήθημα ο ένας στον άλλον και μετά να το περιφέρουν ανάμεσα στους επιβάτες.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Ένας σωματώδης, περίπου 17 ετών, φώναζε στον άλλο που ήταν λίγο πιο μακριά να του πετάξει κάτι. Τότε, του πέταξε έναν δ0ν#τη από καουτσούκ, ήταν πολύ φοβιστικό γιατί εκείνος το πήρε και μετά το πέταξε σε μία κυρία που καθόταν πίσω από εμένα, η οποία σηκώθηκε και το κλώτσησε και πήγε πάλι στα πόδια του νεαρού», ανέφερε χαρακτηριστικά η αυτόπτης μάρτυρας.

Οι επιβάτες του τραμ αντέδρασαν έντονα, προειδοποιώντας τους νεαρούς ότι αν δεν ηρεμήσουν θα τους κάνουν μήνυση. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ το συγκεκριμένο βαγόνι διαθέτει κάμερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ