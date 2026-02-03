Αυτές είναι δουλειές: Υδραυλικός στην Ισπανία βγάζει 12.500 το μήνα με 16 μεροκάματα (vid)

Ένας υδραυλικός στην Ισπανία αποκάλυψε ότι το τελευταίο τρίμηνο έβγαλε 37.000 ευρώ δουλεύοντας τέσσερις μέρες την εβδομάδα.

Ο Emanuele Armeli, ένας υδραυλικός στην Ισπανία, δημοσίευσε σε ένα βίντεο στο TikTok, τα έσοδα που εμφάνισε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025. «Αποδεικνύεται ότι τιμολόγησα 37.000 ευρώ, μιλάμε για τζίρο, όχι για καθαρό κέρδος», ξεκινά να λέει στο βίντεο που ανέβασε.

«Σε αυτούς τους τρεις μήνες δούλεψα πολύ καλά. Έκανα ένα πείραμα έναν μήνα και δούλεψα μόνο 4 μέρες την εβδομάδα, όχι 5, τον μήνα Νοέμβριο», προσθέτει. Κατά τη διάρκεια εκείνου του μήνα, ο υδραυλικός αυτός εργαζόταν μόνο από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Τα κοινωνικά δίκτυα τον απογείωσαν

Ο Armeli παραδέχεται ότι τα κοινωνικά δίκτυα τον βοήθησαν να αποκτήσει περισσότερους πελάτες και συνεργασίες: «Το TikTok με βοήθησε να έχω πολύ περισσότερους πελάτες και συνεργασίες… διότι συνήθως τιμολογούσα περίπου 20, 21 ή ακόμη και 24.000 ευρώ το τρίμηνο και τώρα ανέβασα τον τζίρο στις 37.000 ευρώ».

Κάτι που θέλει να ξεκαθαρίσει είναι ότι συνήθως επενδύει μεγάλο μέρος από όσα κερδίζει στην επιχείρησή του: «Πηγαίνω και αγοράζω υλικά. Έχω αγοράσει πράγματα για την εξέλιξη της δουλειάς μου. Κι αυτό είναι μια επένδυση που θα κάνω για την εξέλιξη της δουλειάς μου. Γι’ αυτό έπρεπε να αλλάξω είδη υγιεινής, μπαταρίες, πολυστρωματικά εξαρτήματα… δηλαδή, έκανα μια επένδυση».

Ο υδραυλικός σχολιάζει ότι αυτή είναι συνήθως μια συνηθισμένη πρακτική, καθώς «τα χρήματα δεν είναι δικά σου. Όταν τιμολογείς πολλά, πρέπει να ξοδεύεις και αρκετά χρήματα σε εργαλεία, ώστε να αναπτυχθεί η επιχείρηση».

Ο Armeli εργάζεται μόνος του, αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι είναι δυνατό να κερδίζει κανείς καλά στον κλάδο του. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχεται ότι δεν είναι εύκολη δουλειά, καθώς πολλές φορές είναι βαριά και απαιτεί πολλές ώρες εργασίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ