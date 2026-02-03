Μοιάζει με τανκ αλλά δεν είναι: Το σύστημα που «κατεβάζει» drones σε δευτερόλεπτα (vid)

Νέο βίντεο δείχνει το ισραηλινό σύστημα ενεργητικής προστασίας να αντιμετωπίζει από drones μέχρι αντιαρματικά βλήματα, ενόψει της ένταξής του στα αμερικανικά Bradley.

Νέο υλικό από δοκιμές του συστήματος ενεργητικής προστασίας Iron Fist δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν συμπληρωματικές και όχι βασικές. Στο βίντεο φαίνεται το σύστημα να καταρρίπτει drones εν πτήσει, αλλά και να εξουδετερώνει αντιαρματικές απειλές σε πραγματικές συνθήκες δοκιμών.

Το Iron Fist έχει αναπτυχθεί από την Elbit Systems και προορίζεται για την προστασία τεθωρακισμένων οχημάτων από απειλές που έρχονται τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα, σε ένα πεδίο μάχης που αλλάζει ραγδαία.

Πώς λειτουργεί το Iron Fist στο πεδίο μάχης

Το σύστημα βασίζεται σε συνδυασμό ραντάρ και υπέρυθρων αισθητήρων, οι οποίοι εντοπίζουν και παρακολουθούν εισερχόμενες απειλές σε πραγματικό χρόνο. Μόλις αναγνωριστεί ο στόχος, το Iron Fist εκτοξεύει έναν ειδικό αναχαιτιστή, ο οποίος εξουδετερώνει την απειλή πριν αυτή φτάσει στο όχημα.

Στις δοκιμές που παρουσιάστηκαν, το σύστημα αντιμετώπισε επιτυχώς μικρά drones τύπου quadcopter, drones σταθερής πτέρυγας, ρουκέτες RPG, αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους και ακόμη και κινητικής ενέργειας αντιαρματικά βλήματα υψηλής ταχύτητας. Πρόκειται για μια κατηγορία απειλών που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη στην αναχαίτιση.

Το Iron Fist ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων hard-kill συστημάτων, καθώς δεν βασίζεται σε παθητικά μέτρα ή παρεμβολές, αλλά στην άμεση καταστροφή της απειλής. Το πλεονέκτημά του είναι ότι επιτυγχάνει την εξουδετέρωση χωρίς να προκαλεί πυροδότηση της πολεμικής κεφαλής του εισερχόμενου όπλου πάνω στο όχημα.

Η νέα επίδειξη δυνατοτήτων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αμερικανικός στρατός έχει επιλέξει το Iron Fist για τον εξοπλισμό των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Bradley, τα οποία θα αναβαθμιστούν στην έκδοση M2A4E1 μετά την εγκατάσταση του συστήματος.

Η συμφωνία για την προμήθεια του συστήματος ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και θα υλοποιηθεί σε βάθος τριετίας, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τεθωρακισμένων στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Η προσθήκη της αντι-drone ικανότητας δεν θεωρείται δευτερεύουσα. Αντίθετα, αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση της απειλής προς τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε πρόσφατες συγκρούσεις.

Το Iron Fist προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών και έχει σχεδιαστεί ώστε να παραμένει σχετικά ελαφρύ και συμπαγές, με χαμηλές απαιτήσεις σε ισχύ. Αυτό του επιτρέπει να ενσωματώνεται σε διαφορετικές πλατφόρμες, από οχήματα μάχης πεζικού μέχρι κύρια άρματα μάχης.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα τεθωρακισμένα δέχονται απειλές από κάθε κατεύθυνση, το μήνυμα είναι σαφές: η προστασία δεν είναι πια παθητική. Και το Iron Fist φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις απαντήσεις σε αυτό το νέο πεδίο μάχης.

