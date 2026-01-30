Διαθέσιμη η νεότερη ενημέρωση για το PS5

To PlayStation ενημερώθηκε και βελτιώνει το PS5

Η Sony κυκλοφόρησε νέα ενημέρωση firmware για τις κονσόλες PS5 που τις φέρνει στις εκδόσεις 26.01-12.60.00.

Το εν λόγω update είναι διαθέσιμο τώρα για όλους και τα αρχεία εγκατάστασής του έχουν όγκο 1,3 GB.

Η κύρια προσθήκη είναι οι αποδείξεις ανάγνωσης για τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσα από το PlayStation Network και ενημερώνουν τους αποστολείς σχετικά (όπως γίνεται και στα κινητά τηλέφωνα με τις διάφορες υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων).

Η λειτουργία αυτή είναι προαιρετική και μπορεί να ενεργοποιηθεί πηγαίνοντας στα Settings > Users and Accounts > Privacy > View and Customise Your Privacy Settings > Communication and multiplayer > Show read receipts to Allow.

Στο Welcome Hub υπάρχει μια συνολική βελτίωση, καθώς ο χρήστης μπορεί να μεταβεί άμεσα από το Friends Activity widget στα παιχνίδια των φίλων του.

Επιπλέον βελτιώσεις έχουμε σε μηνύματα, στη σύνδεση σε ορισμένες οθόνες και στην απόδοση και σταθερότητα του συστήματος.