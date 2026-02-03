Ουκρανία: «Τα λόγια του Ινφαντίνο ακούγονται ανεύθυνα»
Η δήλωση του Προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να επαναφέρει την Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις, ξεκινώντας από τις νεανικές κατηγορίες, έχει προκαλέσει μεγάλο σάλο. Σύμφωνα με τον Ινφαντίνο η απόφαση αποκλεισμού της Ρωσίας, που κρατάει από το 2022 εξαιτίας της εισβολής στη Ρωσία, πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς προκαλεί μεγαλύτερη ένταση και μίσος.
Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και η απάντηση της Ουκρανίας ήταν άμεση. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Ματβίι Μπιτνί, εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Τα λόγια του Προέδρου της FIFA ακούγονται ανεύθυνα, για να μην πω παιδαριώδη. Αποσυνδέουν το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα, στην οποία παιδιά συνεχίζουν να σκοτώνονται. Να σας θυμίσω ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχουν σκοτωθεί πάνω από 650 Ουκρανοί αθλητές και προπονητές. Μεταξύ αυτών περισσότεροι από 100 ποδοσφαιριστές, όπως ο Ίλια Περεζόγκιν, που σκοτώθηκε στο στάδιο παίζοντας ποδόσφαιρο από έναν ρωσικό πύραυλο».
Ο Μπιτνί επίσης αναφέρθκε στην πολιτικοποίηση του αθλητισμού: «Ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική. Οι Ρώσοι έχουν πολιτικοποιήσει τον αθλητισμό. Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς, τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν θέση ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται αξίες, όπως η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα και το fair play».
Gianni Infantino’s words sound irresponsible — not to say infantile.— MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 2, 2026
They detach football from the reality in which children are being killed.
Let me remind you that since the start of Russia’s full-scale aggression, more than 650 Ukrainian athletes and coaches have been… pic.twitter.com/OK31RjOU1v
