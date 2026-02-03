Την απόκτηση του Μποζίνταρ Βουτσίσεβιτς ανακοίνωσε η ομάδα του Φλοίσβου, στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης για τη συνέχεια στη Volley League ανδρών....

Μετά την επικράτησή του επί του Φοίνικα Σύρου, ο Φλοίσβος ανακοίνωσε ακόμη μία μεταγραφή. Η ομάδα του Φαλήρου απέκτησε τον 28χρονο διαγώνιο, Μποζίνταρ Βουτσίσεβιτς, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδους στη Volley league ανδρών.

Η ανακοίνωση του Φλοίσβου

«Το Τ.Α.Α. Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ Παλαιού Φαλήρου Members Paron ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Božidar Vučićević. Ο 28χρονος διαγώνιος (ημ. γέννησης 09/12/1998, 2,05μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Volley League 2025-2026.

Ο Božidar Vučićević έχει αγωνιστεί τόσο στο πρωτάθλημα της Σερβίας, όσο και σ’ εκείνα της Σλοβενίας και της Τουρκίας. Στο ενεργητικό του μετρά την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων Σερβίας με την Vojvodina, καθώς και το κύπελλο Σλοβενίας με την ACH Volley, ενώ έχει αποτελέσει και μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Božidar Vučićević ως μέλος της ομάδας του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron τόνισε: «Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, με την επιλογή μου. Θέλω να γνωρίσω τον τρόπο που παίζουν οι νέοι συμπαίκτες μου και όλοι μαζί να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τα αποτελέσματα εκείνα που θα βοηθήσουν την ομάδα να βρεθεί σε καλύτερη βαθμολογικά θέση απ' ότι είναι τώρα. Έχω δει αγώνες και από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και από την ομάδα και η άποψή μου ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους. Προσωπικά εκείνο που θέλω είναι να δείξω τις δυναότητές μου και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ στην επίτευξη των στόχων της ομάδας».

Το who is who

Όνομα: Božidar Vučićević

Γεννήθηκε: 09/12/1998

Υπηκοότητα: Σέρβος

Ύψος: 2.05 μ.

Θέση: Διαγώνιος

Προηγούμενες ομάδες:

2024-2025 Alterna Stade Poitevin (Γαλλία)

2024-2025 Al-Ahli (Σαουδική Αραβία)

2022-2024 Spor Toto Spor Kulübü (Τουρκία)

2021-2022 Halkbank Spor Kulübü (Τουρκία)

2019-2021 ACH Volley Ljubljana (Σλοβενία)

2016-2019 Vojvodina NS Seme Novi Sad (Σερβία)

2014-2016 Vojvodina Novi Sad 2 (Σερβία)

2013-2014 OK Stražilovo (Σερβία)».