Η Αναγέννηση Καρδίτσας ενισχύθηκε στην κορυφή της επίθεσης, ενόψει της «κούρσας» ανόδου, καθώς απέκτησε τον Ανέστη Βλαχομήτρο.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας «γκέλαρε», καθώς έχασε στην έδρα της από το Νέστο Χρυσούπολης, όμως και πάλι θα μπει στα Play Offs με διαφορά μόλις δύο βαθμώ από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Οι Θεσσαλοί ενισχύονται στην προσπάθεια τους να «χτυπήσουν» την άνοδο και σε αυτό το πλαίσιο απέκτησαν τον Ανέστη Βλαχομήτρο.

O 24χρονος επιθετικός την περασμένη σεζόν σκόραρε έξι φορες σε 33 εμφανίσεις στη Stoiximan Super League με τη Λαμία και στο πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε στη Βαν Σπορ της Β' Κατηγορίας της Τουρκίας.

H ανακοίνωση της Αναγέννησης Καρδίτσας

«Καλώς ήρθες Ανέστη!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ανέστη Βλαχομήτρο.

Ο Ανέστης είναι γεννηθείς στις 6/11/2001 και αγωνίζεται στις θέσεις της επιθετικής γραμμής.

Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Β’ Εθνική της Τουρκίας με τη φανέλα της Βαν Σπορ και κατέγραψε 17 συμμετοχές (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Λαμίας στη Stoiximan Superleague, έχοντας στο ενεργητικό του 33 συμμετοχές με 6 γκολ.

Τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Β’ στη Super League 2 και κατέγραψε 23 συμμετοχές με 5 γκολ.

Σε μικρότερη ηλικία σε επίπεδο Κ ομάδων έχει αγωνιστεί για τη Λαμία και τον Ατρόμητο.

Καλωσορίζουμε τον Ανέστη στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».