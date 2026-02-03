Ο Σάσα Βεζένκοβ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο για το περιστατικό που είχε ο Βούλγαρος φόργουορντ με τον Αντρέα Πετρόπουλο.

Η αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, επισκιάστηκε από το θερμό επεισόδιο που είχε ο Βεζένκοβ με τον Πετρόπουλο.

Μετά τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Σάσα Βεζένκοβ αλλά και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για το περιστατικό που είχε ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» με τον Αντρέα Πετρόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο σύλλογος των Πειραιωτών, όσο και ο φόργουορντ του Ολυμπιακού καλούνται να πληρώσουν από 10.000 ευρώ ο καθένας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».