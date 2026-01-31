Το νέο δωρεάν update του Gran Turismo 7 φέρνει νέα αυτοκίνητα (vid)

Αποκτήστε τώρα το νέο update του Gran Turismo 7

Η Polyphony Digital συνεχίζει τα δωρεάν updates για το Gran Turismo 7 σε PS5 και PS4 με την έκδοση 1.67 να είναι διαθέσιμη αμέσως μετά το μεγάλο patch και Power Pack DLC του περασμένου μήνα.

Προσθέτει τρία νέα αυτοκίνητα: τα Hyundai Elantra N TC '24 (2.0 turbo 276 BHP), Porsche 911 GT3 R (992) '22 (557 BHP) και Xiaomi SU7 Ultra '25 (1.527 BHP).

Επιπλέον φέρνει νέο Menu, τρία World Circuits events και ένα νέο Scape set στην Καλιφόρνια.

Οι χρήστες ήδη έχουν γράψει αρκετά θετικά σχόλια για την συνεχή υποστήριξη του τίτλου και έχουν ήδη αρχίσει να απολαμβάνουν το νέο αυτό περιεχόμενο.