Ενα όνειρο τρελό, αλλά η Νιούελς το πιστεύει και θέλει να φέρει στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι, ώστε ο τελευταίος να βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα που λάτρεψε από μικρός.

Η Νιούελς Ολντ Μπόις ετοιμάζει ένα φιλόδοξο «σούπερ-σχέδιο» για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, Χουάν Μανουέλ Μεδίνα, η Ροζάριο στοχεύει να φέρει τον σούπερ σταρ στο γήπεδο της Νιούελς το πρώτο εξάμηνο του 2027, σε μια πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα αγωνιστικά όρια και φιλοδοξεί να αφήσει ιστορικό αποτύπωμα στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση υποδομών, ανταγωνιστικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, θέτοντας τον Μέσι στο επίκεντρο μιας προσπάθειας με εμβέλεια πέρα από το γήπεδο.

Η πρόθεση του συλλόγου είναι σαφής. «Δουλεύουμε ώστε ο Λίο να παίξει στη Νιούελς το πρώτο εξάμηνο του 2027, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι περισσότερο», δήλωσε ο Μεδίνα, τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό σκέλος. «Είναι ένα έργο που υπερβαίνει τη Νιούελς. Αφορά την πόλη της Ροζάριο, την επαρχία και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από την υποδομή και από ένα ανταγωνιστικό αθλητικό πρόγραμμα.

Τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση της ιδέας ξεκίνησαν το 2024. Παρά τη συνεχή φημολογία για την επιστροφή του Μέσι, η μεταγραφή δεν έχει προχωρήσει, ενώ ο νυν πρόεδρος του συλλόγου, Ιγνάσιο Μπόερο, έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Νιούελς έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αναβαθμίσεις στις υποδομές της, όπως το Στάδιο Μαρσέλο Μπιέλσα και το προπονητικό κέντρο, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό περιβάλλον για τον Αργεντινό σταρ.

Παρά τις επαφές με το περιβάλλον του Μέσι, όπως τόνισε ο Μεδίνα, «δεν υπάρχει ακόμη καμία απόφαση». Εφόσον ο Αργεντινός αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Liga Profesional μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, θα αγωνιστεί στην Αργεντινή σε ηλικία 41 ετών, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.