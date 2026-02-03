Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη (4/2, 18:30). Πρώτη για Στέφαν Μίτροβιτς.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο Μίλαν Ράσταβατς θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεση του τον νεοαποκτηθέντας μεσοεπιθετικό, Στέφαν Μίτροβιτς.

Από την άλλη δεν είναι διαθέσιμοι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Θυμίζουμε πως τόσο ο Φεντερίκο Μακέντα, όσο και ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αξιοσημείωτο, πως λόγο των απουσιών στα στόπερ συμπεριλήθηκε στην αποστολή ο Ντίνο Γκρόζντανιτς, ο οποίος «τρέχει» εξαιρετική χρονιά με τον Αστέρα Β' AKTOR, ενώ έχει εμπειρίες από την πρώτη ομάδα, έχοντας 13 εμφανίσεις, εκ των οποίων τις 11 υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γκρόζντανιτς, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, ¨Εντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα,, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μίτροβιτς