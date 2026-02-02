Φοντάνα Ντι Τρέβι με εισιτήριο από σήμερα (2/2): Πόσο θα χρεώνονται οι επισκέπτες

Οι τουρίστες από εδώ και πέρα θα πληρώνουν εισιτήριο για να θαυμάζουν από κοντά την Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Από το πρωί της Δευτέρας (2/2) εφαρμόζεται εισιτήριο δύο ευρώ για όσους επισκέπτες επιθυμούν να προσεγγίσουν το εμβληματικό σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, τη λεγόμενη Αιώνια Πόλη. Πρόκειται για το σημείο όπου οι περισσότεροι τουρίστες συνηθίζουν να φωτογραφίζονται ή να ρίχνουν το καθιερωμένο νόμισμα στο νερό.

Η απόφαση του δήμου της Ρώμης αφορά τόσο τους αλλοδαπούς όσο και τους Ιταλούς επισκέπτες. Από την καταβολή του εισιτηρίου απαλλάσσονται όσοι έχουν γεννηθεί στη ρωμαϊκή πρωτεύουσα, τα παιδιά έως έξι ετών, τα άτομα με αναπηρία και οι ξεναγοί. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται επιτόπου με τραπεζική κάρτα, σε ειδικά εξουσιοδοτημένα σημεία, ή μέσω ηλεκτρονικής κράτησης.

Το νέο μέτρο στοχεύει στον έλεγχο του υπερβολικού αριθμού επισκεπτών στο ιστορικό μνημείο (ο οποίος μέχρι σήμερα έφτανε κατά μέσο όρο τις 30.000 ημερησίως) καθώς και στην ενίσχυση των δημοτικών εσόδων, που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για τη συντήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις 22:00, η πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι θα παραμένει ελεύθερη.

«Η πόλη μας αποτελεί κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη διατήρησή της, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση και την ουσιαστική επαφή με αυτόν τον πλούσιο πολιτισμό», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

